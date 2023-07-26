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"مايكروسوفت" تجهز لمفاجأة الجميع بـ"الذكي ذي الروحين"

كشفت تقارير صحفية عن تسجيل شركة "مايكروسوفت" الأمريكية براءة اختراع جديدة ستفاجئ الجميع بجهاز "ذكي ذي روحين".

وأشار موقع "ماشابل" التقني المتخصص إلى أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح نسخة جديدة من حاسبها الشهير "سرفس برو"، والذي سيكون قابلاً للطي.

وستطلق مايكروسوفت حاسبها الجديد خلال عام 2020، والتي ستوفر فيه تقنيات جديدة ستجعله أول جهاز قابل للطي، يتمتع بتقنيات ذكية متعددة الوظائف.

ووفرت مايكروسوفت لمستخدمي "سرفس برو" القابل للطي، أزراراً جديدة وطرقاً مختلفة للتفاعل مع تخطيط الشاشة المزدوجة.

ويمكن لحاسب "سرفس برو" أن يتحول لجهاز قابل للطي في وضعيات مختلفة عن طريق "مشغل ميكانيكي" جديد.

وتوفر "مايكروسوفت" أزراراً جديدة على شاشة سرفس برو القابلة للطي، حيث لن يتحكم "المشغل الميكانيكي" في وضعية الشاشة أفقياً وعمودياً فقط، بل تتحكم في أنشطة أخرى داخل الجهاز، مثل تفعيل وضع السكون مثلاً أو غيرها من المهام.

كما أنه سيدعم "مايكروسوفت" تقنية "الشحن اللاسلكي"، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح أخف وأكثر سلاسة.

الرئيسية/ تقنية / الأجهزة

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"مايكروسوفت" تجهز لمفاجأة الجميع بـ"الذكي ذي الروحين"
سبق

كشفت تقارير صحفية عن تسجيل شركة "مايكروسوفت" الأمريكية براءة اختراع جديدة ستفاجئ الجميع بجهاز "ذكي ذي روحين".

وأشار موقع "ماشابل" التقني المتخصص إلى أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح نسخة جديدة من حاسبها الشهير "سرفس برو"، والذي سيكون قابلاً للطي.

وستطلق مايكروسوفت حاسبها الجديد خلال عام 2020، والتي ستوفر فيه تقنيات جديدة ستجعله أول جهاز قابل للطي، يتمتع بتقنيات ذكية متعددة الوظائف.

ووفرت مايكروسوفت لمستخدمي "سرفس برو" القابل للطي، أزراراً جديدة وطرقاً مختلفة للتفاعل مع تخطيط الشاشة المزدوجة.

ويمكن لحاسب "سرفس برو" أن يتحول لجهاز قابل للطي في وضعيات مختلفة عن طريق "مشغل ميكانيكي" جديد.

وتوفر "مايكروسوفت" أزراراً جديدة على شاشة سرفس برو القابلة للطي، حيث لن يتحكم "المشغل الميكانيكي" في وضعية الشاشة أفقياً وعمودياً فقط، بل تتحكم في أنشطة أخرى داخل الجهاز، مثل تفعيل وضع السكون مثلاً أو غيرها من المهام.

كما أنه سيدعم "مايكروسوفت" تقنية "الشحن اللاسلكي"، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح أخف وأكثر سلاسة.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
01:38 PM
اخر تعديل
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
12:09 AM

"مايكروسوفت" تجهز لمفاجأة الجميع بـ"الذكي ذي الروحين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عن تسجيل شركة "مايكروسوفت" الأمريكية براءة اختراع جديدة ستفاجئ الجميع بجهاز "ذكي ذي روحين".

وأشار موقع "ماشابل" التقني المتخصص إلى أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح نسخة جديدة من حاسبها الشهير "سرفس برو"، والذي سيكون قابلاً للطي.

وستطلق مايكروسوفت حاسبها الجديد خلال عام 2020، والتي ستوفر فيه تقنيات جديدة ستجعله أول جهاز قابل للطي، يتمتع بتقنيات ذكية متعددة الوظائف.

ووفرت مايكروسوفت لمستخدمي "سرفس برو" القابل للطي، أزراراً جديدة وطرقاً مختلفة للتفاعل مع تخطيط الشاشة المزدوجة.

ويمكن لحاسب "سرفس برو" أن يتحول لجهاز قابل للطي في وضعيات مختلفة عن طريق "مشغل ميكانيكي" جديد.

وتوفر "مايكروسوفت" أزراراً جديدة على شاشة سرفس برو القابلة للطي، حيث لن يتحكم "المشغل الميكانيكي" في وضعية الشاشة أفقياً وعمودياً فقط، بل تتحكم في أنشطة أخرى داخل الجهاز، مثل تفعيل وضع السكون مثلاً أو غيرها من المهام.

كما أنه سيدعم "مايكروسوفت" تقنية "الشحن اللاسلكي"، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح أخف وأكثر سلاسة.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,131
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,297
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,210
29 مليار ..

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