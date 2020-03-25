أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أن منع الدخول والخروج من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، سيبدأ تطبيقه بدءًا من الساعة الثالثة من عصر يوم غد الخميس.

متحدث الأمن العام لـ"سبق": منع الدخول والخروج من المدن الثلاث يبدأ الساعة الـ3 عصرًا عبدالله البرقاوي سبق 2020-03-25 أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أن منع الدخول والخروج من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، سيبدأ تطبيقه بدءًا من الساعة الثالثة من عصر يوم غد الخميس.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 11:01 PM

متحدث الأمن العام لـ"سبق": منع الدخول والخروج من المدن الثلاث يبدأ الساعة الـ3 عصرًا





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أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أن منع الدخول والخروج من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، سيبدأ تطبيقه بدءًا من الساعة الثالثة من عصر يوم غد الخميس.