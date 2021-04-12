رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة
تَوَقّع أن يمكث في الأفق 21 دقيقة.. وقال عن "المحتمل": أقل من الأيام الماضية
توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الاثنين -حسب تقويم أم القرى- أفضل من أمس الأحد؛ رغم صعوبة ترائي #هلال_شهر_رمضان لأسباب صغر حجم الهلال.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "احتمال بعض الغبار والغيوم، ومتوقع أن يكون أقل من الأيام الماضية".
وتابع: "رؤية الهلال متوقعة بصعوبة، ومتوقع أن يمكث في الأفق من 21/دقيقة".
الباحث في الطقس
عبدالعزيز الحصيني
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة
بدر الجبل
سبق
2021-04-12
توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الاثنين -حسب تقويم أم القرى- أفضل من أمس الأحد؛ رغم صعوبة ترائي #هلال_شهر_رمضان لأسباب صغر حجم الهلال.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "احتمال بعض الغبار والغيوم، ومتوقع أن يكون أقل من الأيام الماضية".
وتابع: "رؤية الهلال متوقعة بصعوبة، ومتوقع أن يمكث في الأفق من 21/دقيقة".
12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:20 PM
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة
تَوَقّع أن يمكث في الأفق 21 دقيقة.. وقال عن "المحتمل": أقل من الأيام الماضية
توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الاثنين -حسب تقويم أم القرى- أفضل من أمس الأحد؛ رغم صعوبة ترائي #هلال_شهر_رمضان لأسباب صغر حجم الهلال.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "احتمال بعض الغبار والغيوم، ومتوقع أن يكون أقل من الأيام الماضية".
وتابع: "رؤية الهلال متوقعة بصعوبة، ومتوقع أن يمكث في الأفق من 21/دقيقة".