النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة

تَوَقّع أن يمكث في الأفق 21 دقيقة.. وقال عن "المحتمل": أقل من الأيام الماضية

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الاثنين -حسب تقويم أم القرى- أفضل من أمس الأحد؛ رغم صعوبة ترائي #هلال_شهر_رمضان لأسباب صغر حجم الهلال.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "احتمال بعض الغبار والغيوم، ومتوقع أن يكون أقل من الأيام الماضية".

وتابع: "رؤية الهلال متوقعة بصعوبة، ومتوقع أن يمكث في الأفق من 21/دقيقة".

الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة
سبق

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الاثنين -حسب تقويم أم القرى- أفضل من أمس الأحد؛ رغم صعوبة ترائي #هلال_شهر_رمضان لأسباب صغر حجم الهلال.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "احتمال بعض الغبار والغيوم، ومتوقع أن يكون أقل من الأيام الماضية".

وتابع: "رؤية الهلال متوقعة بصعوبة، ومتوقع أن يمكث في الأفق من 21/دقيقة".

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:20 PM

رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة

تَوَقّع أن يمكث في الأفق 21 دقيقة.. وقال عن "المحتمل": أقل من الأيام الماضية

A A A
بدر الجبل - الرياض
2
2,984

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الاثنين -حسب تقويم أم القرى- أفضل من أمس الأحد؛ رغم صعوبة ترائي #هلال_شهر_رمضان لأسباب صغر حجم الهلال.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "احتمال بعض الغبار والغيوم، ومتوقع أن يكون أقل من الأيام الماضية".

وتابع: "رؤية الهلال متوقعة بصعوبة، ومتوقع أن يمكث في الأفق من 21/دقيقة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,247
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة