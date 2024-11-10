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فريق بايدن يدعو إلى إقرار فوزه.. ويهدّد بإجراءات قانونية

ميتش ماكونيل: نؤيد خوض ترامب معركة قانونية في مزاعم التزوير

قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن؛ أمس الإثنين، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقرّ بفوز بايدن؛ في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب؛ لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وأوضح المسؤول للصحفيين، أن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقرّ فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.

"مخالفات" الانتخابات

من جانب آخر، قال أكبر عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي إن الرئيس دونالد ترامب؛ من حقه النظر في "مخالفات" انتخابات الأسبوع الماضي، لكنه لم يقدم أي دليل على وجود تزوير.

ووفق "سكاي نيوز" لم يعترف ترامب؛ وهو جمهوري، بالهزيمة بعد يومين من حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن؛ على عددٍ كافٍ من أصوات المجمع الانتخابي في كل ولاية لتحقيق الفوز.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه يؤيد خوض ترامب معركة قانونية في مزاعم التزوير.

وأضاف "الرئيس ترامب؛ له الحق بنسبة 100 بالمئة في النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته القانونية"، وقبل مخاطبة مجلس الشيوخ، التقى ماكونيل مع وزير العدل وليام بار.

وهنّأ عددٌ قليلٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بايدن؛ على فوزه، وقالت إحداهن، وهي السيناتور سوزان كولينز؛ للصحفيين مساء الإثنين، إنها تعتقد أن طعون الرئيس القانونية "من غير المرجّح أن تغيّر نتيجة الانتخابات".

الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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فريق بايدن يدعو إلى إقرار فوزه.. ويهدّد بإجراءات قانونية
سبق

قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن؛ أمس الإثنين، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقرّ بفوز بايدن؛ في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب؛ لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وأوضح المسؤول للصحفيين، أن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقرّ فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.

"مخالفات" الانتخابات

من جانب آخر، قال أكبر عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي إن الرئيس دونالد ترامب؛ من حقه النظر في "مخالفات" انتخابات الأسبوع الماضي، لكنه لم يقدم أي دليل على وجود تزوير.

ووفق "سكاي نيوز" لم يعترف ترامب؛ وهو جمهوري، بالهزيمة بعد يومين من حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن؛ على عددٍ كافٍ من أصوات المجمع الانتخابي في كل ولاية لتحقيق الفوز.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه يؤيد خوض ترامب معركة قانونية في مزاعم التزوير.

وأضاف "الرئيس ترامب؛ له الحق بنسبة 100 بالمئة في النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته القانونية"، وقبل مخاطبة مجلس الشيوخ، التقى ماكونيل مع وزير العدل وليام بار.

وهنّأ عددٌ قليلٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بايدن؛ على فوزه، وقالت إحداهن، وهي السيناتور سوزان كولينز؛ للصحفيين مساء الإثنين، إنها تعتقد أن طعون الرئيس القانونية "من غير المرجّح أن تغيّر نتيجة الانتخابات".

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
09:06 AM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
09:33 AM

فريق بايدن يدعو إلى إقرار فوزه.. ويهدّد بإجراءات قانونية

ميتش ماكونيل: نؤيد خوض ترامب معركة قانونية في مزاعم التزوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن؛ أمس الإثنين، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقرّ بفوز بايدن؛ في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب؛ لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وأوضح المسؤول للصحفيين، أن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقرّ فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.

"مخالفات" الانتخابات

من جانب آخر، قال أكبر عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي إن الرئيس دونالد ترامب؛ من حقه النظر في "مخالفات" انتخابات الأسبوع الماضي، لكنه لم يقدم أي دليل على وجود تزوير.

ووفق "سكاي نيوز" لم يعترف ترامب؛ وهو جمهوري، بالهزيمة بعد يومين من حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن؛ على عددٍ كافٍ من أصوات المجمع الانتخابي في كل ولاية لتحقيق الفوز.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه يؤيد خوض ترامب معركة قانونية في مزاعم التزوير.

وأضاف "الرئيس ترامب؛ له الحق بنسبة 100 بالمئة في النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته القانونية"، وقبل مخاطبة مجلس الشيوخ، التقى ماكونيل مع وزير العدل وليام بار.

وهنّأ عددٌ قليلٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بايدن؛ على فوزه، وقالت إحداهن، وهي السيناتور سوزان كولينز؛ للصحفيين مساء الإثنين، إنها تعتقد أن طعون الرئيس القانونية "من غير المرجّح أن تغيّر نتيجة الانتخابات".

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