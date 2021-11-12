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"الزكاة والضريبة والجمارك " تُحبط تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون

عُثِر عليها مخبأة في شاحنة قادمة عبر منفذ الحديثة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه قَدِمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عُثر على 2,302,325 حبة كبتاجون مُخبأة داخل تجويف في أرضية الشاحنة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية على امتداد أرضيتها.

وأكدت مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقاً لأحد أبرز مرتكزات إستراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع، كما أكدت أنها تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والضريبة والجمارك " تُحبط تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون
سبق

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه قَدِمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عُثر على 2,302,325 حبة كبتاجون مُخبأة داخل تجويف في أرضية الشاحنة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية على امتداد أرضيتها.

وأكدت مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقاً لأحد أبرز مرتكزات إستراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع، كما أكدت أنها تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
01:58 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك " تُحبط تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون

عُثِر عليها مخبأة في شاحنة قادمة عبر منفذ الحديثة

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ذياب الشمري - الرياض
3
1,638

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه قَدِمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عُثر على 2,302,325 حبة كبتاجون مُخبأة داخل تجويف في أرضية الشاحنة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية على امتداد أرضيتها.

وأكدت مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقاً لأحد أبرز مرتكزات إستراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع، كما أكدت أنها تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,389
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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