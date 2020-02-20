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السعودية تحصد الميدالية الذهبية وجائزة البراءات الخليجي بمعرض الشرق الأوسط للاختراعات

في الحفل الختامي للمعرض المقام بالكويت بمشاركة 150 مخترعًا من 41 دولة

حقّق الفريق السعودي المشارك بالمعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات بالشرق الأوسط المقام بدولة الكويت، إنجازين متقدمين؛ وذلك في الحفل الختامي للمعرض الذي رعاه الشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة الكويتية.

وتفصيلًا: استطاع الفريق البحثي السعودي الفوز بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى والميدالية البرونزية في براءتي اختراع: كاشف إيماءات العين ووسادة مراقبة وسلامة الأفراد داخل المركبات والمؤسسات، للفريق المكون من: الدكتور مسلم بن محمد الدوسري، والدكتور عبدالرحمن الربيعان، والدكتور رائد سليم البرادعي، والدكتور خالد القحطاني، وعبدالإله الصالح، وفلاج الشعيفاني، ومحمود أبوقتلة.

وحصل الفريق كذلك على المركز الثاني في جائزة أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودرع تكريمي خاص مع الجائزة المالية.

وكان الحفل الختامي قد انطلق بكلمة لرئيس اللجنة العليا للمعرض، طلال جاسم الخرافي؛ قائلًا: إن المعرض منصّة مهمة لدعم تحقيق آمال المخترعين وطموحاته، مضيفًا أن الاختراعات التي شاركت في المعرض شقّت طريقها نحو التصنيع والتسويق، وأخرى في الأسواق قريبًا.

وأشار "الخرافي" إلى أن بناء العقل البشري المبدع بوابة التنمية.. والتطور الاقتصادي المستدام نتاج الأبحاث العلمية الرصينة، بعدها تفضّل راعي الحفل الشيخ طلال الخالد بتسليم الجوائز.

ومن أبرز الفائزين: الجزائريان: سيليا خشني، وعبدالرحيم بوريس؛ حيث حصلا على جائزة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) الكبرى للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط عن اختراع جهاز للتشويش على الطائرات بدون طيار.

وفاز الكويتيون: شريفة الفضالة، وسعاد البحر، وعامر العربيد؛ بجائزة النادي العلمي عن اختراع "نفايات متعددة لتصنيع الصلبوخ"، مناصفة مع د. مريم يوسف وفريقها من كلية الصيدلة بجامعة الكويت؛ عن اختراع علاج جديد لأمراض الربو والسعال.

يذكر أن عدد المشاركين بالمعرض تجاوز 150 مخترعًا ومخترعة من 41 دولة.

المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تحصد الميدالية الذهبية وجائزة البراءات الخليجي بمعرض الشرق الأوسط للاختراعات
سبق

حقّق الفريق السعودي المشارك بالمعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات بالشرق الأوسط المقام بدولة الكويت، إنجازين متقدمين؛ وذلك في الحفل الختامي للمعرض الذي رعاه الشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة الكويتية.

وتفصيلًا: استطاع الفريق البحثي السعودي الفوز بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى والميدالية البرونزية في براءتي اختراع: كاشف إيماءات العين ووسادة مراقبة وسلامة الأفراد داخل المركبات والمؤسسات، للفريق المكون من: الدكتور مسلم بن محمد الدوسري، والدكتور عبدالرحمن الربيعان، والدكتور رائد سليم البرادعي، والدكتور خالد القحطاني، وعبدالإله الصالح، وفلاج الشعيفاني، ومحمود أبوقتلة.

وحصل الفريق كذلك على المركز الثاني في جائزة أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودرع تكريمي خاص مع الجائزة المالية.

وكان الحفل الختامي قد انطلق بكلمة لرئيس اللجنة العليا للمعرض، طلال جاسم الخرافي؛ قائلًا: إن المعرض منصّة مهمة لدعم تحقيق آمال المخترعين وطموحاته، مضيفًا أن الاختراعات التي شاركت في المعرض شقّت طريقها نحو التصنيع والتسويق، وأخرى في الأسواق قريبًا.

وأشار "الخرافي" إلى أن بناء العقل البشري المبدع بوابة التنمية.. والتطور الاقتصادي المستدام نتاج الأبحاث العلمية الرصينة، بعدها تفضّل راعي الحفل الشيخ طلال الخالد بتسليم الجوائز.

ومن أبرز الفائزين: الجزائريان: سيليا خشني، وعبدالرحيم بوريس؛ حيث حصلا على جائزة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) الكبرى للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط عن اختراع جهاز للتشويش على الطائرات بدون طيار.

وفاز الكويتيون: شريفة الفضالة، وسعاد البحر، وعامر العربيد؛ بجائزة النادي العلمي عن اختراع "نفايات متعددة لتصنيع الصلبوخ"، مناصفة مع د. مريم يوسف وفريقها من كلية الصيدلة بجامعة الكويت؛ عن اختراع علاج جديد لأمراض الربو والسعال.

يذكر أن عدد المشاركين بالمعرض تجاوز 150 مخترعًا ومخترعة من 41 دولة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
09:44 PM

السعودية تحصد الميدالية الذهبية وجائزة البراءات الخليجي بمعرض الشرق الأوسط للاختراعات

في الحفل الختامي للمعرض المقام بالكويت بمشاركة 150 مخترعًا من 41 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقّق الفريق السعودي المشارك بالمعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات بالشرق الأوسط المقام بدولة الكويت، إنجازين متقدمين؛ وذلك في الحفل الختامي للمعرض الذي رعاه الشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة الكويتية.

وتفصيلًا: استطاع الفريق البحثي السعودي الفوز بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى والميدالية البرونزية في براءتي اختراع: كاشف إيماءات العين ووسادة مراقبة وسلامة الأفراد داخل المركبات والمؤسسات، للفريق المكون من: الدكتور مسلم بن محمد الدوسري، والدكتور عبدالرحمن الربيعان، والدكتور رائد سليم البرادعي، والدكتور خالد القحطاني، وعبدالإله الصالح، وفلاج الشعيفاني، ومحمود أبوقتلة.

وحصل الفريق كذلك على المركز الثاني في جائزة أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودرع تكريمي خاص مع الجائزة المالية.

وكان الحفل الختامي قد انطلق بكلمة لرئيس اللجنة العليا للمعرض، طلال جاسم الخرافي؛ قائلًا: إن المعرض منصّة مهمة لدعم تحقيق آمال المخترعين وطموحاته، مضيفًا أن الاختراعات التي شاركت في المعرض شقّت طريقها نحو التصنيع والتسويق، وأخرى في الأسواق قريبًا.

وأشار "الخرافي" إلى أن بناء العقل البشري المبدع بوابة التنمية.. والتطور الاقتصادي المستدام نتاج الأبحاث العلمية الرصينة، بعدها تفضّل راعي الحفل الشيخ طلال الخالد بتسليم الجوائز.

ومن أبرز الفائزين: الجزائريان: سيليا خشني، وعبدالرحيم بوريس؛ حيث حصلا على جائزة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) الكبرى للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط عن اختراع جهاز للتشويش على الطائرات بدون طيار.

وفاز الكويتيون: شريفة الفضالة، وسعاد البحر، وعامر العربيد؛ بجائزة النادي العلمي عن اختراع "نفايات متعددة لتصنيع الصلبوخ"، مناصفة مع د. مريم يوسف وفريقها من كلية الصيدلة بجامعة الكويت؛ عن اختراع علاج جديد لأمراض الربو والسعال.

يذكر أن عدد المشاركين بالمعرض تجاوز 150 مخترعًا ومخترعة من 41 دولة.

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