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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في القاهرة

استعرضا العلاقات بين البلدين الشقيقين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ"155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في القاهرة
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ"155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
05:41 PM

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في القاهرة

استعرضا العلاقات بين البلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ"155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

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