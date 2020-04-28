النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا لا تزال بعيدة عن تغيير الإجراءات الصارمة لـ"كورونا"

تحتاج 5 اختبارات قبل مرحلة التخفيف

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء)، أن بريطانيا لم تصل بعد إلى نقطة الرغبة في تغيير إرشاداتها الصارمة بشأن التباعد الاجتماعي للحد من انتشار مرض "كوفيد-19"، في حين تركز الحكومة على مراجعة الإجراءات بحلول السابع من مايو (أيار).

وقال المتحدث للصحفيين: "من المهم أن تظل الإرشادات كما هي في الوقت الحالي. نحتاج إلى اجتياز خمسة اختبارات قبل أن نفكر في الانتقال إلى المرحلة التالية من الاستجابة لفيروس كورونا. لم نصل بعد لذلك"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "ما نحتاج إلى التركيز عليه، هو اتباع الجميع لقواعد التباعد الاجتماعي وضمان السيطرة الكاملة على انتشار هذا الفيروس".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا لا تزال بعيدة عن تغيير الإجراءات الصارمة لـ"كورونا"
سبق

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء)، أن بريطانيا لم تصل بعد إلى نقطة الرغبة في تغيير إرشاداتها الصارمة بشأن التباعد الاجتماعي للحد من انتشار مرض "كوفيد-19"، في حين تركز الحكومة على مراجعة الإجراءات بحلول السابع من مايو (أيار).

وقال المتحدث للصحفيين: "من المهم أن تظل الإرشادات كما هي في الوقت الحالي. نحتاج إلى اجتياز خمسة اختبارات قبل أن نفكر في الانتقال إلى المرحلة التالية من الاستجابة لفيروس كورونا. لم نصل بعد لذلك"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "ما نحتاج إلى التركيز عليه، هو اتباع الجميع لقواعد التباعد الاجتماعي وضمان السيطرة الكاملة على انتشار هذا الفيروس".

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:59 PM

بريطانيا لا تزال بعيدة عن تغيير الإجراءات الصارمة لـ"كورونا"

تحتاج 5 اختبارات قبل مرحلة التخفيف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,186

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء)، أن بريطانيا لم تصل بعد إلى نقطة الرغبة في تغيير إرشاداتها الصارمة بشأن التباعد الاجتماعي للحد من انتشار مرض "كوفيد-19"، في حين تركز الحكومة على مراجعة الإجراءات بحلول السابع من مايو (أيار).

وقال المتحدث للصحفيين: "من المهم أن تظل الإرشادات كما هي في الوقت الحالي. نحتاج إلى اجتياز خمسة اختبارات قبل أن نفكر في الانتقال إلى المرحلة التالية من الاستجابة لفيروس كورونا. لم نصل بعد لذلك"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "ما نحتاج إلى التركيز عليه، هو اتباع الجميع لقواعد التباعد الاجتماعي وضمان السيطرة الكاملة على انتشار هذا الفيروس".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,634
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,283
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,704
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,721

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة