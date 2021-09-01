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وزير الدفاع الأمريكي يعلن انتهاء الانسحاب من أفغانستان ويتوعد "داعش"

"أوستن" يزور منطقة الخليج الأسبوع المقبل

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الأربعاء)، انتهاء عملية الانسحاب العسكري من أفغانستان، لتضع أطول حرب في التاريخ الأميركي أوزارها، متوعداً تنظيم "داعش" خراسان بمحاسبته على التفجيرات.

وقال "أوستن" خلال مؤتمر صحافي في مقر "البنتاجون": "بعد انتهاء المهمة العسكرية، فإن هناك بعض المهام التي يجب أن تستمر في المنطقة، ومن واجبنا الدفاع عن أمتنا، وهذا يعني استمرار جهود محاربة الإرهاب ضد أي تهديد على الشعب الأميركي".

وأضاف: "هذا الأمر سيتطلب العمل مع شركائنا لضمان استقرار المنطقة المحيطة بأفغانستان، وهذا هو التركيز الجديد للإدارة الأميركية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "أوستن" أنه سيزور منطقة الخليج الأسبوع المقبل، لشكر شركاء الولايات المتحدة، الذين ساهموا في إيواء المدنيين الأفغان وإنقاذهم.

وأضاف أن بعض هؤلاء الأفغان سينتقلون رفقة أسرهم للعيش في الولايات المتحدة بعد مراجعة ملفاتهم في الوقت الراهن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الدفاع الأمريكي يعلن انتهاء الانسحاب من أفغانستان ويتوعد "داعش"
سبق

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الأربعاء)، انتهاء عملية الانسحاب العسكري من أفغانستان، لتضع أطول حرب في التاريخ الأميركي أوزارها، متوعداً تنظيم "داعش" خراسان بمحاسبته على التفجيرات.

وقال "أوستن" خلال مؤتمر صحافي في مقر "البنتاجون": "بعد انتهاء المهمة العسكرية، فإن هناك بعض المهام التي يجب أن تستمر في المنطقة، ومن واجبنا الدفاع عن أمتنا، وهذا يعني استمرار جهود محاربة الإرهاب ضد أي تهديد على الشعب الأميركي".

وأضاف: "هذا الأمر سيتطلب العمل مع شركائنا لضمان استقرار المنطقة المحيطة بأفغانستان، وهذا هو التركيز الجديد للإدارة الأميركية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "أوستن" أنه سيزور منطقة الخليج الأسبوع المقبل، لشكر شركاء الولايات المتحدة، الذين ساهموا في إيواء المدنيين الأفغان وإنقاذهم.

وأضاف أن بعض هؤلاء الأفغان سينتقلون رفقة أسرهم للعيش في الولايات المتحدة بعد مراجعة ملفاتهم في الوقت الراهن.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
09:23 PM

وزير الدفاع الأمريكي يعلن انتهاء الانسحاب من أفغانستان ويتوعد "داعش"

"أوستن" يزور منطقة الخليج الأسبوع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الأربعاء)، انتهاء عملية الانسحاب العسكري من أفغانستان، لتضع أطول حرب في التاريخ الأميركي أوزارها، متوعداً تنظيم "داعش" خراسان بمحاسبته على التفجيرات.

وقال "أوستن" خلال مؤتمر صحافي في مقر "البنتاجون": "بعد انتهاء المهمة العسكرية، فإن هناك بعض المهام التي يجب أن تستمر في المنطقة، ومن واجبنا الدفاع عن أمتنا، وهذا يعني استمرار جهود محاربة الإرهاب ضد أي تهديد على الشعب الأميركي".

وأضاف: "هذا الأمر سيتطلب العمل مع شركائنا لضمان استقرار المنطقة المحيطة بأفغانستان، وهذا هو التركيز الجديد للإدارة الأميركية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "أوستن" أنه سيزور منطقة الخليج الأسبوع المقبل، لشكر شركاء الولايات المتحدة، الذين ساهموا في إيواء المدنيين الأفغان وإنقاذهم.

وأضاف أن بعض هؤلاء الأفغان سينتقلون رفقة أسرهم للعيش في الولايات المتحدة بعد مراجعة ملفاتهم في الوقت الراهن.

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