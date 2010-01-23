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بلدية الشرائع تضبط معدة تفرغ حمولتها في نقاط الصرف الصحي

تجاوبت مع "سبق" وطبقت العقوبات المنصوص عليها لهذه المخالفة

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع صهريجًا للصرف الصحي، بعد قيامه قبيل الفجر بساعات، بفتح إحدى نقاط الصرف الصحي بمخطط الشرائع وإفراغ حمولته فيه، بدلاً من التوجه للمكان المخصص لإفراغ هذه المخلفات.

وكانت "سبق" قد وثقت مقطع الفيديو للعمالة قبيل الفجر بساعات، والتي أوقفت إحدى المركبات بشكل طولي لإخفاء فعلتها وإطفاء أنوار المعدة وأنوار المحل الذي تقوم بسحبها منه وسحب المياه من نقطة المحل، وفتح نقطة الصرف الصحي الأخرى وإفراغ المياه داخلها.

وقد تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق"، حيث تمكنت بلدية الشرائع الفرعية من الوصول إلى المعدة وضبطها وحجزها في مقر البلدية لتطبيق العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات الضارة بالصحة العامة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أكدت أنها تكثّف جولاتها على وايتات الصرف الصحي، وتقوم بمتابعتها لضمان عدم مخالفتها للاشتراطات وتفريغ حمولتها في الأماكن المخصصة لها.

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بلدية الشرائع تضبط معدة تفرغ حمولتها في نقاط الصرف الصحي
سبق

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع صهريجًا للصرف الصحي، بعد قيامه قبيل الفجر بساعات، بفتح إحدى نقاط الصرف الصحي بمخطط الشرائع وإفراغ حمولته فيه، بدلاً من التوجه للمكان المخصص لإفراغ هذه المخلفات.

وكانت "سبق" قد وثقت مقطع الفيديو للعمالة قبيل الفجر بساعات، والتي أوقفت إحدى المركبات بشكل طولي لإخفاء فعلتها وإطفاء أنوار المعدة وأنوار المحل الذي تقوم بسحبها منه وسحب المياه من نقطة المحل، وفتح نقطة الصرف الصحي الأخرى وإفراغ المياه داخلها.

وقد تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق"، حيث تمكنت بلدية الشرائع الفرعية من الوصول إلى المعدة وضبطها وحجزها في مقر البلدية لتطبيق العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات الضارة بالصحة العامة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أكدت أنها تكثّف جولاتها على وايتات الصرف الصحي، وتقوم بمتابعتها لضمان عدم مخالفتها للاشتراطات وتفريغ حمولتها في الأماكن المخصصة لها.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
02:05 PM

بلدية الشرائع تضبط معدة تفرغ حمولتها في نقاط الصرف الصحي

تجاوبت مع "سبق" وطبقت العقوبات المنصوص عليها لهذه المخالفة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
1,303

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع صهريجًا للصرف الصحي، بعد قيامه قبيل الفجر بساعات، بفتح إحدى نقاط الصرف الصحي بمخطط الشرائع وإفراغ حمولته فيه، بدلاً من التوجه للمكان المخصص لإفراغ هذه المخلفات.

وكانت "سبق" قد وثقت مقطع الفيديو للعمالة قبيل الفجر بساعات، والتي أوقفت إحدى المركبات بشكل طولي لإخفاء فعلتها وإطفاء أنوار المعدة وأنوار المحل الذي تقوم بسحبها منه وسحب المياه من نقطة المحل، وفتح نقطة الصرف الصحي الأخرى وإفراغ المياه داخلها.

وقد تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق"، حيث تمكنت بلدية الشرائع الفرعية من الوصول إلى المعدة وضبطها وحجزها في مقر البلدية لتطبيق العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات الضارة بالصحة العامة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أكدت أنها تكثّف جولاتها على وايتات الصرف الصحي، وتقوم بمتابعتها لضمان عدم مخالفتها للاشتراطات وتفريغ حمولتها في الأماكن المخصصة لها.

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