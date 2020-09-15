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غوتيريش يعلّق على تسجيل اللقاح الروسي: المؤسسات المختصة ستتخذ القرار

قال: أتوقع أن يدرس خبراء اللقاحات المختلفة ووفقاً لذلك سيقدمون توصياتهم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ في تعليقه على اللقاح الروسي ضد كوفيد-19، إنه يتوقع من خبراء منظمة الصحة العالمية تقييم اللقاحات المختلفة الموجودة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، خلال ردّه على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أنه يجب على منظمة الصحة العالمية أن توصي باستخدام اللقاح الروسي: "تقوم المؤسسات الطبية المختصة، باتخاذ القرارات بخصوص اللقاحات ضد كوفيد-19، ومن ضمنها منظمة الصحة العالمية. وأتوقع أن يدرس خبراء هذه المنظمة اللقاحات المختلفة بالاهتمام والدقة اللازمة. ووفقا لذلك، سيقدمون توصياتهم".

ووفق "روسيا اليوم" تعد روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، تيمناً باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفياتي عام 1957.

وأكّدت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، في وقت سابق من الجمعة، أن اللقاح الروسي حفّز تشكُّل أجسام مضادة، لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الرئيسية/ أخبار العالم

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غوتيريش يعلّق على تسجيل اللقاح الروسي: المؤسسات المختصة ستتخذ القرار
سبق

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ في تعليقه على اللقاح الروسي ضد كوفيد-19، إنه يتوقع من خبراء منظمة الصحة العالمية تقييم اللقاحات المختلفة الموجودة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، خلال ردّه على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أنه يجب على منظمة الصحة العالمية أن توصي باستخدام اللقاح الروسي: "تقوم المؤسسات الطبية المختصة، باتخاذ القرارات بخصوص اللقاحات ضد كوفيد-19، ومن ضمنها منظمة الصحة العالمية. وأتوقع أن يدرس خبراء هذه المنظمة اللقاحات المختلفة بالاهتمام والدقة اللازمة. ووفقا لذلك، سيقدمون توصياتهم".

ووفق "روسيا اليوم" تعد روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، تيمناً باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفياتي عام 1957.

وأكّدت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، في وقت سابق من الجمعة، أن اللقاح الروسي حفّز تشكُّل أجسام مضادة، لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
11:52 AM

غوتيريش يعلّق على تسجيل اللقاح الروسي: المؤسسات المختصة ستتخذ القرار

قال: أتوقع أن يدرس خبراء اللقاحات المختلفة ووفقاً لذلك سيقدمون توصياتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ في تعليقه على اللقاح الروسي ضد كوفيد-19، إنه يتوقع من خبراء منظمة الصحة العالمية تقييم اللقاحات المختلفة الموجودة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، خلال ردّه على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أنه يجب على منظمة الصحة العالمية أن توصي باستخدام اللقاح الروسي: "تقوم المؤسسات الطبية المختصة، باتخاذ القرارات بخصوص اللقاحات ضد كوفيد-19، ومن ضمنها منظمة الصحة العالمية. وأتوقع أن يدرس خبراء هذه المنظمة اللقاحات المختلفة بالاهتمام والدقة اللازمة. ووفقا لذلك، سيقدمون توصياتهم".

ووفق "روسيا اليوم" تعد روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، تيمناً باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفياتي عام 1957.

وأكّدت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، في وقت سابق من الجمعة، أن اللقاح الروسي حفّز تشكُّل أجسام مضادة، لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.

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