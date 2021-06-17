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الشباب يشكر وزير الرياضة.. ويعين "آل الشيخ" مديراً تنفيذياً لكرة القدم

خلال اجتماعه الدوري برئاسة البلطان

عقد مجلس إدارة نادي الشباب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، وتم استعراض كافـة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم مناقشة تقارير الأداء المالي والإداري والمراجع الداخلي وتقارير كافة الإدارات المقدمة من الرئيس التنفيذي خليف الهويشان، كما تم مناقشة تطورات العمل في الحوكمة والكفاءة المالية والرخصة الآسيوية، واعتماد خطة وبرنامج الفئات السنية والألعاب المختلفة للموسم القادم.

كما عرض رئيس المجلس خطط ورؤية الإدارة في الرعايات والاستثمار للموسم القادم، واستثمار أراضي ومرافق النادي.

كما قدم رئيس المجلس جزيل الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه المستمر والمتواصل لكافة الأندية واعتماد توسعة وتطوير ملعب نادي الشباب وفق أحدث المواصفات.

وقد ناقش الأعضاء كافة البنود والتقارير وتم اعتماد التوصيات اللازمة.

كما اعتمد مجلس الإدارة انضمام طلال آل الشيخ إلى منظومة العمل الإداري وتعيينه في منصب المدير التنفيذي لكرة القـدم، وذلك لما يملك من خبرات طويلة في مجال العمل الرياضي حيث تقلد عدة مناصب رياضية في نادي الشباب والاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم، وتمنى مجلس الإدارة لـ"آل الشيخ" كل التوفيق في مهمته الجديدة وأن يحقق الأهداف والتطلعات المأمولة.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يشكر وزير الرياضة.. ويعين "آل الشيخ" مديراً تنفيذياً لكرة القدم
سبق

عقد مجلس إدارة نادي الشباب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، وتم استعراض كافـة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم مناقشة تقارير الأداء المالي والإداري والمراجع الداخلي وتقارير كافة الإدارات المقدمة من الرئيس التنفيذي خليف الهويشان، كما تم مناقشة تطورات العمل في الحوكمة والكفاءة المالية والرخصة الآسيوية، واعتماد خطة وبرنامج الفئات السنية والألعاب المختلفة للموسم القادم.

كما عرض رئيس المجلس خطط ورؤية الإدارة في الرعايات والاستثمار للموسم القادم، واستثمار أراضي ومرافق النادي.

كما قدم رئيس المجلس جزيل الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه المستمر والمتواصل لكافة الأندية واعتماد توسعة وتطوير ملعب نادي الشباب وفق أحدث المواصفات.

وقد ناقش الأعضاء كافة البنود والتقارير وتم اعتماد التوصيات اللازمة.

كما اعتمد مجلس الإدارة انضمام طلال آل الشيخ إلى منظومة العمل الإداري وتعيينه في منصب المدير التنفيذي لكرة القـدم، وذلك لما يملك من خبرات طويلة في مجال العمل الرياضي حيث تقلد عدة مناصب رياضية في نادي الشباب والاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم، وتمنى مجلس الإدارة لـ"آل الشيخ" كل التوفيق في مهمته الجديدة وأن يحقق الأهداف والتطلعات المأمولة.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
10:11 PM

الشباب يشكر وزير الرياضة.. ويعين "آل الشيخ" مديراً تنفيذياً لكرة القدم

خلال اجتماعه الدوري برئاسة البلطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مجلس إدارة نادي الشباب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، وتم استعراض كافـة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم مناقشة تقارير الأداء المالي والإداري والمراجع الداخلي وتقارير كافة الإدارات المقدمة من الرئيس التنفيذي خليف الهويشان، كما تم مناقشة تطورات العمل في الحوكمة والكفاءة المالية والرخصة الآسيوية، واعتماد خطة وبرنامج الفئات السنية والألعاب المختلفة للموسم القادم.

كما عرض رئيس المجلس خطط ورؤية الإدارة في الرعايات والاستثمار للموسم القادم، واستثمار أراضي ومرافق النادي.

كما قدم رئيس المجلس جزيل الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه المستمر والمتواصل لكافة الأندية واعتماد توسعة وتطوير ملعب نادي الشباب وفق أحدث المواصفات.

وقد ناقش الأعضاء كافة البنود والتقارير وتم اعتماد التوصيات اللازمة.

كما اعتمد مجلس الإدارة انضمام طلال آل الشيخ إلى منظومة العمل الإداري وتعيينه في منصب المدير التنفيذي لكرة القـدم، وذلك لما يملك من خبرات طويلة في مجال العمل الرياضي حيث تقلد عدة مناصب رياضية في نادي الشباب والاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم، وتمنى مجلس الإدارة لـ"آل الشيخ" كل التوفيق في مهمته الجديدة وأن يحقق الأهداف والتطلعات المأمولة.

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