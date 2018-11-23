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3 محاور تناقشها احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في "اليونسكو"

تُقام يوم 17 ديسمبر في باريس بتنظيم ودعم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز

تشهد احتفالية اليوم العالمي للغة العربية التي تعقد بمقر منظمة اليونسكو بالعاصمة باريس يوم 17 ديسمبر حشدًا واسعًا من الفعاليّات التي تستهدف دعم اللغة العربية وتسلط الضوء على عدة محاور يناقشها مختصون ومهتمون.

وتنطلق التظاهرة الثقافية هذا العام بتنظيم ودعم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وقد تم اختيار المحور الرئيس لهذا العام تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وتتضمن الاحتفالية عدة جلسات نقاشية تتناول "اللغة العربية والتواصل الحضاري؛ التأثر والتأثير اللغوي"، "حركة الترجمة العربية والتواصل الحضاري"، "الفنون البصرية وعلاقتها بالتواصل الحضاري كالفنون المعمارية والتشكيلية وعلاقتها باللغة العربية".

وأشاد مهتمون ومختصون في اللغة العربية بجهود المؤسسة ودورها في تعزيز اللغة في المحافل والفعاليّات الدولية والإسهام في التواصل الحضاري ونشر الثقافة العربية في العالم وزيادة حضورها واستخداماتها باليونسكو، وتوسيع دائرة المهتمين بتعلم اللغة، إضافة إلى تبني المؤسسة إلى عديد من برامج الدعم الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتأتي مشاركة مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية كراعٍ وداعم للفعاليّة ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو، في إطار استمرار إسهامات المؤسسة في تعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم بما يُسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من غير الناطقين بها، كما تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية وعقدت العديد من الورش واللقاءات خلال الدورات الماضية للاحتفالية.

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3 محاور تناقشها احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في "اليونسكو"
سبق

تشهد احتفالية اليوم العالمي للغة العربية التي تعقد بمقر منظمة اليونسكو بالعاصمة باريس يوم 17 ديسمبر حشدًا واسعًا من الفعاليّات التي تستهدف دعم اللغة العربية وتسلط الضوء على عدة محاور يناقشها مختصون ومهتمون.

وتنطلق التظاهرة الثقافية هذا العام بتنظيم ودعم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وقد تم اختيار المحور الرئيس لهذا العام تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وتتضمن الاحتفالية عدة جلسات نقاشية تتناول "اللغة العربية والتواصل الحضاري؛ التأثر والتأثير اللغوي"، "حركة الترجمة العربية والتواصل الحضاري"، "الفنون البصرية وعلاقتها بالتواصل الحضاري كالفنون المعمارية والتشكيلية وعلاقتها باللغة العربية".

وأشاد مهتمون ومختصون في اللغة العربية بجهود المؤسسة ودورها في تعزيز اللغة في المحافل والفعاليّات الدولية والإسهام في التواصل الحضاري ونشر الثقافة العربية في العالم وزيادة حضورها واستخداماتها باليونسكو، وتوسيع دائرة المهتمين بتعلم اللغة، إضافة إلى تبني المؤسسة إلى عديد من برامج الدعم الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتأتي مشاركة مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية كراعٍ وداعم للفعاليّة ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو، في إطار استمرار إسهامات المؤسسة في تعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم بما يُسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من غير الناطقين بها، كما تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية وعقدت العديد من الورش واللقاءات خلال الدورات الماضية للاحتفالية.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
10:54 PM

3 محاور تناقشها احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في "اليونسكو"

تُقام يوم 17 ديسمبر في باريس بتنظيم ودعم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد احتفالية اليوم العالمي للغة العربية التي تعقد بمقر منظمة اليونسكو بالعاصمة باريس يوم 17 ديسمبر حشدًا واسعًا من الفعاليّات التي تستهدف دعم اللغة العربية وتسلط الضوء على عدة محاور يناقشها مختصون ومهتمون.

وتنطلق التظاهرة الثقافية هذا العام بتنظيم ودعم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وقد تم اختيار المحور الرئيس لهذا العام تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وتتضمن الاحتفالية عدة جلسات نقاشية تتناول "اللغة العربية والتواصل الحضاري؛ التأثر والتأثير اللغوي"، "حركة الترجمة العربية والتواصل الحضاري"، "الفنون البصرية وعلاقتها بالتواصل الحضاري كالفنون المعمارية والتشكيلية وعلاقتها باللغة العربية".

وأشاد مهتمون ومختصون في اللغة العربية بجهود المؤسسة ودورها في تعزيز اللغة في المحافل والفعاليّات الدولية والإسهام في التواصل الحضاري ونشر الثقافة العربية في العالم وزيادة حضورها واستخداماتها باليونسكو، وتوسيع دائرة المهتمين بتعلم اللغة، إضافة إلى تبني المؤسسة إلى عديد من برامج الدعم الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتأتي مشاركة مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية كراعٍ وداعم للفعاليّة ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو، في إطار استمرار إسهامات المؤسسة في تعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم بما يُسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من غير الناطقين بها، كما تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية وعقدت العديد من الورش واللقاءات خلال الدورات الماضية للاحتفالية.

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