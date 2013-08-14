"حرس حدود جازان" يُحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش مخدر

على متن قارب أثناء محاولته تجاوز مسؤوليات قطاع فرسان

نجح رجال "حرس حدود جازان" في إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش مخدر، وتم في حينه المباشرة باستكمال كل الإجراءات الأمنية للمتهمين والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه وفي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، فقد رصدت الدوريات البحرية بمنطقة جازان- بعد توفيق الله تعالى- هدفًا بحريًا أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان.

وأضاف: تم محاصرته ما أسفر عن القبض على القارب، والذي اتضح أن على متنه شخصين يمنيِي الجنسية، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعه (٩٠٠, ٥٢٧) خمسمائة وسبعة وعشرون كيلو جرامًا وتسعمائة جرام من مادة الحشيش المخدر.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة، التي تستهدف النيل من أبنائه، وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكل محاولات تجاوز خط الحدود بكل حزم وقوة، والله ولي التوفيق.