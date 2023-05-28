النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد الإسباني يحدِّد 4 فِرق في كأس السوبر.. هل تستضيفها السعودية؟

قرَّر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تُقام بطولة السوبر الإسباني بنظام جديد، يحظى بمشاركة كل من (برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا).

وكشفت صحيفة آس الإسبانية النقاب عن قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها الأندية في بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد.

وسيحصل كل فريق من الفرق الأربعة المشاركة في البطولة على مبلغ يصل إلى 800 ألف يورو بغض النظر عن هوية الفائز باللقب.

وسيمنح الاتحاد الإسباني الفريق الفائز باللقب مبلغ مليونَيْ يورو، في حين سيحصل الوصيف على مليون و400 ألف يورو إضافية.

ومن المنتظر -بحسب تقارير إسبانية سابقة- أن تقام مباريات السوبر الإسباني في الأراضي السعودية بعدما أُقيمت مباراة السوبر الماضية في مدينة طنجة المغربية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد الإسباني يحدِّد 4 فِرق في كأس السوبر.. هل تستضيفها السعودية؟
سبق

قرَّر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تُقام بطولة السوبر الإسباني بنظام جديد، يحظى بمشاركة كل من (برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا).

وكشفت صحيفة آس الإسبانية النقاب عن قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها الأندية في بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد.

وسيحصل كل فريق من الفرق الأربعة المشاركة في البطولة على مبلغ يصل إلى 800 ألف يورو بغض النظر عن هوية الفائز باللقب.

وسيمنح الاتحاد الإسباني الفريق الفائز باللقب مبلغ مليونَيْ يورو، في حين سيحصل الوصيف على مليون و400 ألف يورو إضافية.

ومن المنتظر -بحسب تقارير إسبانية سابقة- أن تقام مباريات السوبر الإسباني في الأراضي السعودية بعدما أُقيمت مباراة السوبر الماضية في مدينة طنجة المغربية.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
01:10 AM

الاتحاد الإسباني يحدِّد 4 فِرق في كأس السوبر.. هل تستضيفها السعودية؟

A A A
محمد البقمي - الرياض
5
9,928

قرَّر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تُقام بطولة السوبر الإسباني بنظام جديد، يحظى بمشاركة كل من (برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا).

وكشفت صحيفة آس الإسبانية النقاب عن قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها الأندية في بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد.

وسيحصل كل فريق من الفرق الأربعة المشاركة في البطولة على مبلغ يصل إلى 800 ألف يورو بغض النظر عن هوية الفائز باللقب.

وسيمنح الاتحاد الإسباني الفريق الفائز باللقب مبلغ مليونَيْ يورو، في حين سيحصل الوصيف على مليون و400 ألف يورو إضافية.

ومن المنتظر -بحسب تقارير إسبانية سابقة- أن تقام مباريات السوبر الإسباني في الأراضي السعودية بعدما أُقيمت مباراة السوبر الماضية في مدينة طنجة المغربية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,986
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,899
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,170
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,529

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة