الاتحاد الإسباني يحدِّد 4 فِرق في كأس السوبر.. هل تستضيفها السعودية؟

قرَّر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تُقام بطولة السوبر الإسباني بنظام جديد، يحظى بمشاركة كل من (برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا).

وكشفت صحيفة آس الإسبانية النقاب عن قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها الأندية في بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد.

وسيحصل كل فريق من الفرق الأربعة المشاركة في البطولة على مبلغ يصل إلى 800 ألف يورو بغض النظر عن هوية الفائز باللقب.

وسيمنح الاتحاد الإسباني الفريق الفائز باللقب مبلغ مليونَيْ يورو، في حين سيحصل الوصيف على مليون و400 ألف يورو إضافية.

ومن المنتظر -بحسب تقارير إسبانية سابقة- أن تقام مباريات السوبر الإسباني في الأراضي السعودية بعدما أُقيمت مباراة السوبر الماضية في مدينة طنجة المغربية.