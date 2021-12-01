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بالأسلحة الثقيلة.. اشتباكات بين "طالبان" وحرس الحدود الإيراني

تدور في قضاء كونغ بمحافظة نيمروز شمال أفغانستان

أفادت وكالة أنباء أفغانية، اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على الحدود بين أفغانستان وإيران بين مقاتلي حركة "طالبان" وعناصر حرس الحدود الإيراني.

وذكرت الوكالة أن مواجهات مسلحة مكثفة تدور في قضاء كونغ بمحافظة نيمروز شمال أفغانستان، حيث طلبت "طالبان" من السكان المحليين مغادرة منازلهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها أن مقاتلي "طالبان" سيطروا على عدة نقاط تفتيش لحرس الحدود الإيراني، كما نشرت مقاطع فيديو قالت إنها توثق الاشتباكات، فيما لم يتم حتى الآن تحديد أسباب النزاع.

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بالأسلحة الثقيلة.. اشتباكات بين "طالبان" وحرس الحدود الإيراني
سبق

أفادت وكالة أنباء أفغانية، اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على الحدود بين أفغانستان وإيران بين مقاتلي حركة "طالبان" وعناصر حرس الحدود الإيراني.

وذكرت الوكالة أن مواجهات مسلحة مكثفة تدور في قضاء كونغ بمحافظة نيمروز شمال أفغانستان، حيث طلبت "طالبان" من السكان المحليين مغادرة منازلهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها أن مقاتلي "طالبان" سيطروا على عدة نقاط تفتيش لحرس الحدود الإيراني، كما نشرت مقاطع فيديو قالت إنها توثق الاشتباكات، فيما لم يتم حتى الآن تحديد أسباب النزاع.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
05:51 PM

بالأسلحة الثقيلة.. اشتباكات بين "طالبان" وحرس الحدود الإيراني

تدور في قضاء كونغ بمحافظة نيمروز شمال أفغانستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة أنباء أفغانية، اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على الحدود بين أفغانستان وإيران بين مقاتلي حركة "طالبان" وعناصر حرس الحدود الإيراني.

وذكرت الوكالة أن مواجهات مسلحة مكثفة تدور في قضاء كونغ بمحافظة نيمروز شمال أفغانستان، حيث طلبت "طالبان" من السكان المحليين مغادرة منازلهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها أن مقاتلي "طالبان" سيطروا على عدة نقاط تفتيش لحرس الحدود الإيراني، كما نشرت مقاطع فيديو قالت إنها توثق الاشتباكات، فيما لم يتم حتى الآن تحديد أسباب النزاع.

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