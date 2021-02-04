حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى العاشرة مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تَضَمّنت هطول أمطار رعدية، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.
حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى العاشرة مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-04
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تَضَمّنت هطول أمطار رعدية، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.
04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
10:30 AM
حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى العاشرة مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تَضَمّنت هطول أمطار رعدية، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.