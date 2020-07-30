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سلطان السلمي يحتفل بعقد قرانه

احتفل مذيع قناة العربية الزميل سلطان السلمي، بعقد قِرانه على ابنة الشيخ عبدالخالق بن فليح السلمي، وسط حضور عدد من المسؤولين والشعراء والزملاء الإعلاميين.


"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما حياة زوجية سعيدة.

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سلطان السلمي يحتفل بعقد قرانه
سبق

احتفل مذيع قناة العربية الزميل سلطان السلمي، بعقد قِرانه على ابنة الشيخ عبدالخالق بن فليح السلمي، وسط حضور عدد من المسؤولين والشعراء والزملاء الإعلاميين.


"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما حياة زوجية سعيدة.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
06:35 PM

سلطان السلمي يحتفل بعقد قرانه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل مذيع قناة العربية الزميل سلطان السلمي، بعقد قِرانه على ابنة الشيخ عبدالخالق بن فليح السلمي، وسط حضور عدد من المسؤولين والشعراء والزملاء الإعلاميين.


"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما حياة زوجية سعيدة.

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