سلطان السلمي يحتفل بعقد قرانه

احتفل مذيع قناة العربية الزميل سلطان السلمي، بعقد قِرانه على ابنة الشيخ عبدالخالق بن فليح السلمي، وسط حضور عدد من المسؤولين والشعراء والزملاء الإعلاميين.
"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل مذيع قناة العربية الزميل سلطان السلمي، بعقد قِرانه على ابنة الشيخ عبدالخالق بن فليح السلمي، وسط حضور عدد من المسؤولين والشعراء والزملاء الإعلاميين.
"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل مذيع قناة العربية الزميل سلطان السلمي، بعقد قِرانه على ابنة الشيخ عبدالخالق بن فليح السلمي، وسط حضور عدد من المسؤولين والشعراء والزملاء الإعلاميين.
"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل مذيع قناة العربية الزميل سلطان السلمي، بعقد قِرانه على ابنة الشيخ عبدالخالق بن فليح السلمي، وسط حضور عدد من المسؤولين والشعراء والزملاء الإعلاميين.
"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما حياة زوجية سعيدة.