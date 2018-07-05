تمديد تكليف "الغامدي" عميدًا لـ "تقنية مكة" لعامين

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور عبدالله بن علي الغامدي عميدًا للكلية التقنية بمكة المكرمة لمدة عامين.

ورفع الغامدي شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على هذه الثقة مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.