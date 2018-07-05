تمديد تكليف "الغامدي" عميدًا لـ "تقنية مكة" لعامين
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور عبدالله بن علي الغامدي عميدًا للكلية التقنية بمكة المكرمة لمدة عامين.
ورفع الغامدي شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على هذه الثقة مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
تمديد تكليف "الغامدي" عميدًا لـ "تقنية مكة" لعامين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-07-05
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور عبدالله بن علي الغامدي عميدًا للكلية التقنية بمكة المكرمة لمدة عامين.
ورفع الغامدي شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على هذه الثقة مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
01:28 AM
اخر تعديل
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
01:57 AM
تمديد تكليف "الغامدي" عميدًا لـ "تقنية مكة" لعامين
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور عبدالله بن علي الغامدي عميدًا للكلية التقنية بمكة المكرمة لمدة عامين.
ورفع الغامدي شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على هذه الثقة مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.