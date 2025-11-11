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مايكروسوفت: تحديث جديد لـYour Phone للتحكم بهاتف أندرويد عبر الكمبيوتر

سوف يمكّن المستخدمين من تشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد عبر سطح المكتب

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Your Phone الشهير، سيمكّن المستخدمين من التحكم بالهواتف الذكية عبر أجهزة الكمبيوتر بشكل أفضل.

وأشارت الشركة إلى أن التحديث الجديد للتطبيق سيمكّن بعض مستخدمي هواتف سامسونج الذكية من التحكم ببعض التطبيقات الموجودة في هواتفهم عبر الكمبيوتر، وتشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد عبر سطح المكتب، وليس تطبيقًا واحدًا كما كان الحال من قبل.

وأوضحت أن التحديث طُرح بصورة تجريبية حاليًا لمعرفة آراء المستخدمين وملاحظاتهم حول عمل Your Phone، وللاستفادة من التحديث يجب أن يملك المستخدم الإصدار 1.20102.132.0 في حاسبه أو الإصدارات الأحدث، أما هاتفه فيجب أن يحوي الإصدار 1.20102.133.0 أو الإصدارات الأحدث.

ووفق "روسيا اليوم"، تتوفر ميزة التحديث الجديدة لعدة أنواع من هواتف سامسونج حاليًا؛ منها Galaxy Note 20 5G، وGalaxy Note20 Ultra 5G، Galaxy Z Flip 5G، وGalaxy Z Fold 2 5G، وGalaxy Z Flip، وGalaxy S20 5G، وGalaxy S20 Ultra 5G، وGalaxy S20 Plus 5G.

وكانت مايكروسوف، قد أضافت إلى التطبيق المذكور عدة ميزات من قبل، منها ميزة تساعد على التحكم بالموسيقى والفيديوهات الموجودة في الهواتف عبر أجهزة الكمبيوتر، وميزات تساعد على استخدام الحاسب لإرسال واستقبال الرسائل من وإلى التطبيقات الموجودة في الهاتف المقترن به عبر التطبيق.

شركة مايكروسوفت تطبيق Your Phone

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مايكروسوفت: تحديث جديد لـYour Phone للتحكم بهاتف أندرويد عبر الكمبيوتر
سبق

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Your Phone الشهير، سيمكّن المستخدمين من التحكم بالهواتف الذكية عبر أجهزة الكمبيوتر بشكل أفضل.

وأشارت الشركة إلى أن التحديث الجديد للتطبيق سيمكّن بعض مستخدمي هواتف سامسونج الذكية من التحكم ببعض التطبيقات الموجودة في هواتفهم عبر الكمبيوتر، وتشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد عبر سطح المكتب، وليس تطبيقًا واحدًا كما كان الحال من قبل.

وأوضحت أن التحديث طُرح بصورة تجريبية حاليًا لمعرفة آراء المستخدمين وملاحظاتهم حول عمل Your Phone، وللاستفادة من التحديث يجب أن يملك المستخدم الإصدار 1.20102.132.0 في حاسبه أو الإصدارات الأحدث، أما هاتفه فيجب أن يحوي الإصدار 1.20102.133.0 أو الإصدارات الأحدث.

ووفق "روسيا اليوم"، تتوفر ميزة التحديث الجديدة لعدة أنواع من هواتف سامسونج حاليًا؛ منها Galaxy Note 20 5G، وGalaxy Note20 Ultra 5G، Galaxy Z Flip 5G، وGalaxy Z Fold 2 5G، وGalaxy Z Flip، وGalaxy S20 5G، وGalaxy S20 Ultra 5G، وGalaxy S20 Plus 5G.

وكانت مايكروسوف، قد أضافت إلى التطبيق المذكور عدة ميزات من قبل، منها ميزة تساعد على التحكم بالموسيقى والفيديوهات الموجودة في الهواتف عبر أجهزة الكمبيوتر، وميزات تساعد على استخدام الحاسب لإرسال واستقبال الرسائل من وإلى التطبيقات الموجودة في الهاتف المقترن به عبر التطبيق.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
01:26 PM

مايكروسوفت: تحديث جديد لـYour Phone للتحكم بهاتف أندرويد عبر الكمبيوتر

سوف يمكّن المستخدمين من تشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد عبر سطح المكتب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Your Phone الشهير، سيمكّن المستخدمين من التحكم بالهواتف الذكية عبر أجهزة الكمبيوتر بشكل أفضل.

وأشارت الشركة إلى أن التحديث الجديد للتطبيق سيمكّن بعض مستخدمي هواتف سامسونج الذكية من التحكم ببعض التطبيقات الموجودة في هواتفهم عبر الكمبيوتر، وتشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد عبر سطح المكتب، وليس تطبيقًا واحدًا كما كان الحال من قبل.

وأوضحت أن التحديث طُرح بصورة تجريبية حاليًا لمعرفة آراء المستخدمين وملاحظاتهم حول عمل Your Phone، وللاستفادة من التحديث يجب أن يملك المستخدم الإصدار 1.20102.132.0 في حاسبه أو الإصدارات الأحدث، أما هاتفه فيجب أن يحوي الإصدار 1.20102.133.0 أو الإصدارات الأحدث.

ووفق "روسيا اليوم"، تتوفر ميزة التحديث الجديدة لعدة أنواع من هواتف سامسونج حاليًا؛ منها Galaxy Note 20 5G، وGalaxy Note20 Ultra 5G، Galaxy Z Flip 5G، وGalaxy Z Fold 2 5G، وGalaxy Z Flip، وGalaxy S20 5G، وGalaxy S20 Ultra 5G، وGalaxy S20 Plus 5G.

وكانت مايكروسوف، قد أضافت إلى التطبيق المذكور عدة ميزات من قبل، منها ميزة تساعد على التحكم بالموسيقى والفيديوهات الموجودة في الهواتف عبر أجهزة الكمبيوتر، وميزات تساعد على استخدام الحاسب لإرسال واستقبال الرسائل من وإلى التطبيقات الموجودة في الهاتف المقترن به عبر التطبيق.

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