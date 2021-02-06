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في لمسة وفاء.. القصبي يوكل مهمة تسليم كأس وزارة الإعلام في نادي الفروسية لرئيس "واس" في ختام مسيرته الوظيفية

في لمسة وفاء، أوكل وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مهمة تسليم كأس وزارة الإعلام في نادي سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية اليوم لعبدالله بن فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية السابق، في ختام مسيرته الوظيفية.

وعلمت "سبق" أن وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، كان يعتزم الحضور وتسليم الكأس شخصيًّا؛ ولكنه أناب عبدالله الحسين عرفانًا وتقديرًا لمسيرة الحافلة بالعطاء، التي امتدت 41 عامًا، أسهم فيها الحسين بإحداث نقلات نوعية في عمل وكالة الأنباء السعودية كمسك ختام لحياته المهنية المتميزة.

وسلّم الحسين إسطبل الأصايل، كأس وزارة الإعلام، بعد فوز الجواد "جنيفر" في سباق الشوط الذي بلغت مسافته 1400 متر.

يشار إلى أن وزارة الإعلام دأبت على دعم رياضة الفروسية من خلال كأس الوزارة، وكأس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكأس الهيئة العامة للإعلام والمرئي والمسموع، والنقل المباشر للسباقات عبر القنوات الرياضية السعودية؛ مما أسهم في اتساع رقعة المتابعة وزيادة الإقبال الجماهيري.

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في لمسة وفاء.. القصبي يوكل مهمة تسليم كأس وزارة الإعلام في نادي الفروسية لرئيس "واس" في ختام مسيرته الوظيفية
سبق

في لمسة وفاء، أوكل وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مهمة تسليم كأس وزارة الإعلام في نادي سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية اليوم لعبدالله بن فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية السابق، في ختام مسيرته الوظيفية.

وعلمت "سبق" أن وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، كان يعتزم الحضور وتسليم الكأس شخصيًّا؛ ولكنه أناب عبدالله الحسين عرفانًا وتقديرًا لمسيرة الحافلة بالعطاء، التي امتدت 41 عامًا، أسهم فيها الحسين بإحداث نقلات نوعية في عمل وكالة الأنباء السعودية كمسك ختام لحياته المهنية المتميزة.

وسلّم الحسين إسطبل الأصايل، كأس وزارة الإعلام، بعد فوز الجواد "جنيفر" في سباق الشوط الذي بلغت مسافته 1400 متر.

يشار إلى أن وزارة الإعلام دأبت على دعم رياضة الفروسية من خلال كأس الوزارة، وكأس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكأس الهيئة العامة للإعلام والمرئي والمسموع، والنقل المباشر للسباقات عبر القنوات الرياضية السعودية؛ مما أسهم في اتساع رقعة المتابعة وزيادة الإقبال الجماهيري.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
07:34 PM

في لمسة وفاء.. القصبي يوكل مهمة تسليم كأس وزارة الإعلام في نادي الفروسية لرئيس "واس" في ختام مسيرته الوظيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في لمسة وفاء، أوكل وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مهمة تسليم كأس وزارة الإعلام في نادي سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية اليوم لعبدالله بن فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية السابق، في ختام مسيرته الوظيفية.

وعلمت "سبق" أن وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، كان يعتزم الحضور وتسليم الكأس شخصيًّا؛ ولكنه أناب عبدالله الحسين عرفانًا وتقديرًا لمسيرة الحافلة بالعطاء، التي امتدت 41 عامًا، أسهم فيها الحسين بإحداث نقلات نوعية في عمل وكالة الأنباء السعودية كمسك ختام لحياته المهنية المتميزة.

وسلّم الحسين إسطبل الأصايل، كأس وزارة الإعلام، بعد فوز الجواد "جنيفر" في سباق الشوط الذي بلغت مسافته 1400 متر.

يشار إلى أن وزارة الإعلام دأبت على دعم رياضة الفروسية من خلال كأس الوزارة، وكأس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكأس الهيئة العامة للإعلام والمرئي والمسموع، والنقل المباشر للسباقات عبر القنوات الرياضية السعودية؛ مما أسهم في اتساع رقعة المتابعة وزيادة الإقبال الجماهيري.

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