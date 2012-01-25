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القيادة تهنئ رئيس البرتغال بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية

عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن نبعث لفخامتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب الجمهورية البرتغالية الصديق التقدم والازدهار" .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق".

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القيادة تهنئ رئيس البرتغال بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن نبعث لفخامتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب الجمهورية البرتغالية الصديق التقدم والازدهار" .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق".

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
08:54 PM
اخر تعديل
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:10 PM

القيادة تهنئ رئيس البرتغال بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية

عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن نبعث لفخامتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب الجمهورية البرتغالية الصديق التقدم والازدهار" .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق".

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