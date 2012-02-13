"فريق العلا" يُتوَّج بلقب بطولة بولو الصحراء على حساب "ريتشارد ميل "

بحضور الأميرة ريما بنت بندر

توَّج رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني، فريق العلا بلقب بطولة بولو الصحراء، التي اختُتمت اليوم على ملعب قرية الفرسان بالعلا، بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تتويج العلا بعد فوزه على فريق ريتشارد ميل بنتيجة 4/ 5 في مباراة مثيرة، تقدَّم فيها ريتشارد في الشوطين الأول والثاني، وقلب العلا النتيجة في الشوطين الثالث والرابع، وخطف لقب النسخة الثانية من البطولة.

ومثَّل العلا كل من الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومحمد الحبتور، والأرجنتيني أدولفو كامبياسو، فيما حقق ريتشارد ميل المركز الثاني، وذهب المركز الثالث لفريق بنتلي بعد فوزه على فريق السعودية بنتيجة 3 - 1، وحصل الأمير سلمان بن منصور بن ناصر، لاعب السعودية، على جائزة أفضل لاعب واعد.

يُذكر أن هذه البطولة تُقام ضمن فعاليات شتاء طنطورة بعد أن شارك فيها أبرز نجوم اللعبة في العالم، يتقدمهم كامبياسو وبابلو دونو وديفيد ستيلينج وخوان مارتن نيرو.

من جهته، هنَّأ رئيس الاتحاد السعودي للبولو الفائزين بالبطولة، والمستويات الكبيرة التي قدمتها الفرق، مقدمًا شكره للأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على دعم الاتحاد؛ وهو ما أسهم في نجاح البطولة.. موضحًا أن دور اتحاد البولو بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يأتي في إطار تطوير اللعبة ونشرها في السعودية، وتقديم الإمكانات كافة للاعبين، بإقامة مثل هذه البطولات. مشيدًا بالنجاح الذي حققته النسخة الثانية من بولو الصحراء، ومتطلعًا إلى تقديم الأفضل في البطولات القادمة.