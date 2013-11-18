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واشنطن: إيران دعمت قراصنة نفذوا هجمات سيبرانية على شركات أمريكية

قالت إن المتسللين يستغلون نقاط ضعف ببرمجيات قديمة لمايكروسوفت وفورتينت

أفاد تحذير يتعلق بالأمن الإلكتروني نشرته وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم الأربعاء بأن مجموعة متسللين "ترعاهم الحكومة الإيرانية" تنفذ هجمات إلكترونية ذات نمط تخريبي على مجموعة واسعة من الشركات الأميركية بما في ذلك مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات النقل، وفق العربية نت .

وتفصيلاً، ذكر التحذير، الذي أعده مكتب التحقيقات الاتحادي بالاشتراك مع وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إن المتسللين يستغلون نقاط ضعف في البرمجيات القديمة بمنتجات شركتي مايكروسوفت وفورتينت لاختراق شبكات الكمبيوتر، وعلى الرغم من سد هذه الثغرات الأمنية، لم يقم بعض العملاء بتحديث شبكاتهم.

وقالت شركة مايكروسوفت أمس الثلاثاء في منشور على مدونة إنها رصدت ست مجموعات إيرانية مختلفة من المتسللين تعمل باستخدام برامج الفدية منذ سبتمبر أيلول 2020.


وتعمل برامج الفدية عادة عن طريق تشفير بيانات الكمبيوتر، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام لحين إرسال مبلغ من المال إلى المتسللين، فيما لم يرد متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة فوراً على طلب للتعليق.

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واشنطن: إيران دعمت قراصنة نفذوا هجمات سيبرانية على شركات أمريكية
سبق

أفاد تحذير يتعلق بالأمن الإلكتروني نشرته وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم الأربعاء بأن مجموعة متسللين "ترعاهم الحكومة الإيرانية" تنفذ هجمات إلكترونية ذات نمط تخريبي على مجموعة واسعة من الشركات الأميركية بما في ذلك مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات النقل، وفق العربية نت .

وتفصيلاً، ذكر التحذير، الذي أعده مكتب التحقيقات الاتحادي بالاشتراك مع وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إن المتسللين يستغلون نقاط ضعف في البرمجيات القديمة بمنتجات شركتي مايكروسوفت وفورتينت لاختراق شبكات الكمبيوتر، وعلى الرغم من سد هذه الثغرات الأمنية، لم يقم بعض العملاء بتحديث شبكاتهم.

وقالت شركة مايكروسوفت أمس الثلاثاء في منشور على مدونة إنها رصدت ست مجموعات إيرانية مختلفة من المتسللين تعمل باستخدام برامج الفدية منذ سبتمبر أيلول 2020.


وتعمل برامج الفدية عادة عن طريق تشفير بيانات الكمبيوتر، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام لحين إرسال مبلغ من المال إلى المتسللين، فيما لم يرد متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة فوراً على طلب للتعليق.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
12:10 AM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
12:41 AM

واشنطن: إيران دعمت قراصنة نفذوا هجمات سيبرانية على شركات أمريكية

قالت إن المتسللين يستغلون نقاط ضعف ببرمجيات قديمة لمايكروسوفت وفورتينت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد تحذير يتعلق بالأمن الإلكتروني نشرته وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم الأربعاء بأن مجموعة متسللين "ترعاهم الحكومة الإيرانية" تنفذ هجمات إلكترونية ذات نمط تخريبي على مجموعة واسعة من الشركات الأميركية بما في ذلك مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات النقل، وفق العربية نت .

وتفصيلاً، ذكر التحذير، الذي أعده مكتب التحقيقات الاتحادي بالاشتراك مع وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إن المتسللين يستغلون نقاط ضعف في البرمجيات القديمة بمنتجات شركتي مايكروسوفت وفورتينت لاختراق شبكات الكمبيوتر، وعلى الرغم من سد هذه الثغرات الأمنية، لم يقم بعض العملاء بتحديث شبكاتهم.

وقالت شركة مايكروسوفت أمس الثلاثاء في منشور على مدونة إنها رصدت ست مجموعات إيرانية مختلفة من المتسللين تعمل باستخدام برامج الفدية منذ سبتمبر أيلول 2020.


وتعمل برامج الفدية عادة عن طريق تشفير بيانات الكمبيوتر، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام لحين إرسال مبلغ من المال إلى المتسللين، فيما لم يرد متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة فوراً على طلب للتعليق.

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