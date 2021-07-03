بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه الجمعة، في ربع نهائي البطولة القارية على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونيخ الألمانية. وتقدم المنتخب "الآزوري" بهدفين حملا توقيع نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44 على الترتيب ، وقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وتواجه إيطاليا في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق اليوم بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

إيطاليا تقصي بلجيكا وتضرب موعداً مع إسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-03 بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه الجمعة، في ربع نهائي البطولة القارية على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونيخ الألمانية.



وتقدم المنتخب "الآزوري" بهدفين حملا توقيع نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44 على الترتيب ، وقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



وتواجه إيطاليا في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق اليوم بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 12:28 AM

إيطاليا تقصي بلجيكا وتضرب موعداً مع إسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا بعد تأهل المنتخب الإسباني بفوزه على نظيره السويسري بركلات الترجيح





A A A





0 مشاركة

بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه الجمعة، في ربع نهائي البطولة القارية على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونيخ الألمانية.



وتقدم المنتخب "الآزوري" بهدفين حملا توقيع نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44 على الترتيب ، وقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



وتواجه إيطاليا في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق اليوم بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.