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متحدث "الصحة": لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. "آمن وفعال"

قال: اللقاح يسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19).
وقال عبر حسابه في "تويتر": لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19) اللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
وندعو الجميع للتواصل مع @SaudiMOH937
لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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متحدث "الصحة": لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. "آمن وفعال"
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19).
وقال عبر حسابه في "تويتر": لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19) اللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
وندعو الجميع للتواصل مع @SaudiMOH937
لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
12:35 PM

متحدث "الصحة": لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. "آمن وفعال"

قال: اللقاح يسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,045

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19).
وقال عبر حسابه في "تويتر": لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19) اللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
وندعو الجميع للتواصل مع @SaudiMOH937
لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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