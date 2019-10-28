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استفادة ألفي أسرة من مشروع "خيرات" "احفظها وأطعمني"

بدعم من اللؤلؤة الوقفية بـ 120 ألف ريال

ثمنت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، دعم مؤسسة اللؤلؤة الوقفية، لمشروع "احفظها وأطعمني".

ويهدف المشروع إلى جمع الفائض من أجود أنواع الطعام غير الملموس من الفنادق والقاعات، وتغليفه وتوزيعه على الأسر الفقيرة المسجلة بالجمعية.

ودعمت مؤسسة "اللؤلؤة" جمعية "خيرات"، بمبلغ 120 ألف ريال، للمساهمة في إطعام ألفي فقير يوميًا لمدة شهر.

خيرات احفظها وأطعمني

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استفادة ألفي أسرة من مشروع "خيرات" "احفظها وأطعمني"
سبق

ثمنت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، دعم مؤسسة اللؤلؤة الوقفية، لمشروع "احفظها وأطعمني".

ويهدف المشروع إلى جمع الفائض من أجود أنواع الطعام غير الملموس من الفنادق والقاعات، وتغليفه وتوزيعه على الأسر الفقيرة المسجلة بالجمعية.

ودعمت مؤسسة "اللؤلؤة" جمعية "خيرات"، بمبلغ 120 ألف ريال، للمساهمة في إطعام ألفي فقير يوميًا لمدة شهر.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
05:51 PM

استفادة ألفي أسرة من مشروع "خيرات" "احفظها وأطعمني"

بدعم من اللؤلؤة الوقفية بـ 120 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمنت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، دعم مؤسسة اللؤلؤة الوقفية، لمشروع "احفظها وأطعمني".

ويهدف المشروع إلى جمع الفائض من أجود أنواع الطعام غير الملموس من الفنادق والقاعات، وتغليفه وتوزيعه على الأسر الفقيرة المسجلة بالجمعية.

ودعمت مؤسسة "اللؤلؤة" جمعية "خيرات"، بمبلغ 120 ألف ريال، للمساهمة في إطعام ألفي فقير يوميًا لمدة شهر.

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