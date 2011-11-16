السديس يدشّن "رسالة للعالمين" ويؤكّد حرص الرئاسة على تفعيل دور المرأة في خدمة القاصدات

الهادف في مخرجاته إلى تسليط الضوء على دور الترجمة النسائية ومشاريعها وشرح المبادرات النوعية

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ المعرض الثقافي "رسالة للعالمين" الهادف في مخرجاته إلى تسليط الضوء على دور الترجمة النسائية ومشاريعها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكّد خلال التدشين أن المعرض الثقافي هدفه الإستراتيجي تسليط الضوء على الترجمة النسائية وإبراز خدماتها ومشاريعها وإنجازاتها والدور الفاعل في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين، مشيراً إلى حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين وتمكينها من خدمة القاصدات في عديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية في ضوء الضوابط الشرعية.

ويتكوّن المعرض من منصة مخصّصة للاستقبال وطاولات عرض تحوي معلومات عن مشاريع الترجمة النسائية، وإنجازاتها وخدمات الترجمة النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، وأخرى خاصة بالآيات البيّنات ومجسم تشكيلي للحرم المكي الشريف بالكريستال، وطاولة عرض خاصة بتطبيقات تفاعلية و(٥) استاندات توضح الجهود والأعمال المنجزة للترجمة النسائية في الحرمين الشريفين خلال جائحة فيروس كورونا الاستثنائية (كوفيد-١٩).

ويشرح المعرض الثقافي من خلال محتوياته عديداً من المبادرات والبرامج النوعية للترجمة النسائية، منها: مبادرة "تعليمهم إحسان" ومبادرة "ربيع الشهور" المقدمة بعدة برامج (غراس مثمر- طوبى لمَن أحياها- تمام المنة) ومبادرة "ما استطعتم" الخاصة بشرح صفة الصلاة على الكرسي، ومبادرة "مسك القيم" للمنسوبات، ومبادرة "بلغتكم" وعديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تجويد منظومة أعمال الترجمة النسائية.