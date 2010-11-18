لمستخدمي "ويندوز".. برنامج جديد لحماية الأجهزة

جاءت في وقت تشهد البرمجيات الخبيثة والفيروسات انتشاراً واسعاً

أطلق مطورون -مؤخراً- برنامجاً جديداً لحماية الأجهزة الخاصة بمستخدمي نظام التشغيل "ويندوز"، من المخترقين والبرامج غير المرغوب فيها، وكذلك للمساعدة في تسريع أداء الحواسيب.

وطلب الملايين من مستخدمي "ويندوز" حول العالم -في الآونة الأخيرة- البرنامج الجديد من أجل إجراء "فحص مجاني" لأجهزتهم، في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي إطلاق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم ScanGuard في وقت تشهد فيه البرمجيات الخبيثة والفيروسات انتشاراً واسعاً؛ مما يهدد خصوصية ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم وفق "سكاي نيوز".

وذكر موقع "ذا ريفيو إكسبيرتس" أن البرنامج الجديد يستخدم خوارزمية متقدمة لزيادة الأمان على الفور، وبمجرد البدء في استخدامه، مع المساعدة في تسريع عمل النظام.

ويمكن للبرنامج تحديد أي ملفات يتم تحميلها على الحاسوب عندما يكون مرتبطاً بالإنترنت، ومعرفة موقع الملفات المتكررة والذاكرة المؤقتة، وكذلك الملفات التي يمكن أن تجعل تشغيل الحاسوب بطيئاً.

ويقول مطورو البرنامج: إنه يمكن استخدامه كبديل عن برامج مكافحة الفيروسات، أو باعتباره طبقة أمان إضافية يعتقدون أنها أكثر تقدماً من أي منتج مضاد للفيروسات حتى الآن.

وإذا كنت تمتلك حاسوباً يعمل بنظام تشغيل "ويندوز"؛ فأنت مؤهل للحصول على فحص أمان مجاني من خلال البرنامج الجديد، ويمكن لأي شخص استخدامه، ولا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لإنهاء إجراءات إعداده.

وفي حال تمكن البرنامج من تحديد الملفات الخبيثة التي تهدد حاسوبك؛ فيمكنك إزالتها يدويا، أو ترقية البرنامج إلى مستوى أعلى ليقوم بإزالتها تلقائياً.

وللحفاظ على أعلى أداء للحاسوب وأعلى مستوى من الأمان؛ ينصح الخبراء بجدولة الفحص كل 7 أيام. ويستغرق الأمر 10 دقائق تقريباً لتحليل النظام بالكامل.

وبمجرد أن تقوم بتنزيل البرنامج؛ يمكنك أيضاً المطالبة بالتراخيص المجانية لجميع أجهزتك التي تعمل بنظام التشغيل نفسه، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.