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الحكومة اليمنية تنفي مزاعم مليشيا الحوثي حول تقدمها بمحافظة البيضاء

أكدت أن الجيش وبدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة ماضية في التصدي لها

نفت الحكومة اليمنية إحراز مليشيا الحوثي الإرهابية أي تقدم في منطقة ولد ربيع التابعة لمحافظة البيضاء والمحاذية لمحافظة مأرب في وسط شرق اليمن.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي تعليقاً على تصريحات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسيطرة على مساحة في منطقة ولد ربيع: إن تلك المزاعم امتداد لأكاذيب المليشيا التي تمارس التضييق على السكان في مناطق سيطرتها، وتسعى لإلهائهم عن الكوارث والمآسي التي تسببت بها خلال ستة أعوام من الانقلاب.

وأكد أن الجيش الوطني في بلاده، وبدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة، ماضٍ في التصدي للمليشيا الحوثية وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى، ودحرها نهائياً، وهزيمة كل مخططات تحويل اليمن إلى منصة لتهديد السلام الإقليمي وأمن أشقائه وجيرانه.

وأشار "بادي" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن مليشيا الحوثي تسعى عبر اختلاق انتصارات مزيفة ووهمية إلى رفع معنويات أنصارها بعد الضربات التي تلقتها في جبهات القتال مؤخراً، خاصة في محافظات مأرب، والجوف، ومديرية نهم شرق العاصمة.

الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة اليمنية تنفي مزاعم مليشيا الحوثي حول تقدمها بمحافظة البيضاء
سبق

نفت الحكومة اليمنية إحراز مليشيا الحوثي الإرهابية أي تقدم في منطقة ولد ربيع التابعة لمحافظة البيضاء والمحاذية لمحافظة مأرب في وسط شرق اليمن.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي تعليقاً على تصريحات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسيطرة على مساحة في منطقة ولد ربيع: إن تلك المزاعم امتداد لأكاذيب المليشيا التي تمارس التضييق على السكان في مناطق سيطرتها، وتسعى لإلهائهم عن الكوارث والمآسي التي تسببت بها خلال ستة أعوام من الانقلاب.

وأكد أن الجيش الوطني في بلاده، وبدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة، ماضٍ في التصدي للمليشيا الحوثية وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى، ودحرها نهائياً، وهزيمة كل مخططات تحويل اليمن إلى منصة لتهديد السلام الإقليمي وأمن أشقائه وجيرانه.

وأشار "بادي" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن مليشيا الحوثي تسعى عبر اختلاق انتصارات مزيفة ووهمية إلى رفع معنويات أنصارها بعد الضربات التي تلقتها في جبهات القتال مؤخراً، خاصة في محافظات مأرب، والجوف، ومديرية نهم شرق العاصمة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
06:05 PM

الحكومة اليمنية تنفي مزاعم مليشيا الحوثي حول تقدمها بمحافظة البيضاء

أكدت أن الجيش وبدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة ماضية في التصدي لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفت الحكومة اليمنية إحراز مليشيا الحوثي الإرهابية أي تقدم في منطقة ولد ربيع التابعة لمحافظة البيضاء والمحاذية لمحافظة مأرب في وسط شرق اليمن.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي تعليقاً على تصريحات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسيطرة على مساحة في منطقة ولد ربيع: إن تلك المزاعم امتداد لأكاذيب المليشيا التي تمارس التضييق على السكان في مناطق سيطرتها، وتسعى لإلهائهم عن الكوارث والمآسي التي تسببت بها خلال ستة أعوام من الانقلاب.

وأكد أن الجيش الوطني في بلاده، وبدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة، ماضٍ في التصدي للمليشيا الحوثية وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى، ودحرها نهائياً، وهزيمة كل مخططات تحويل اليمن إلى منصة لتهديد السلام الإقليمي وأمن أشقائه وجيرانه.

وأشار "بادي" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن مليشيا الحوثي تسعى عبر اختلاق انتصارات مزيفة ووهمية إلى رفع معنويات أنصارها بعد الضربات التي تلقتها في جبهات القتال مؤخراً، خاصة في محافظات مأرب، والجوف، ومديرية نهم شرق العاصمة.

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