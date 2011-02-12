النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بيريرا" وكنو" خرجا بالحمراء.. "الهلال" يخسر "برونزية" العالم أمام "الأهلي المصري"

اتكأ على العرض أمام "تشيلسي".. وتلقى رباعية زعيم إفريقيا

وسط عرض فني سيئ، خسر فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، برونزية كأس العالم للأندية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمام شقيقه الأهلي المصري بنتيجة 4/0، واكتفى الهلال بالمركز الرابع.

ظهر الهلال بصورة مهترئة في الشوط الأول وخسر بالثلاثة عند الدقائق (8.17.40)، عن طريق ياسر إبراهيم (هدفين) وأحمد عبدالقادر.

ولم يشهد الشوط الأول أي تسديدة من قِبَل عناصر الهلال تجاه مرمى حارس الأهلي علي لطفي.

كما خرج البرازيلي "بيريرا" ومحمد كنو بالبطاقة الحمراء، بدخولهما دون كرة على الخصم في تصرف غريب!

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 64 توج عمرو السولية حضوره بالهدف الرابع للأهلي، من خلال تسديدة قوية على يمين الحارس محمد العويس.

الهلال الأهلي المصري كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"بيريرا" وكنو" خرجا بالحمراء.. "الهلال" يخسر "برونزية" العالم أمام "الأهلي المصري"
سبق

وسط عرض فني سيئ، خسر فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، برونزية كأس العالم للأندية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمام شقيقه الأهلي المصري بنتيجة 4/0، واكتفى الهلال بالمركز الرابع.

ظهر الهلال بصورة مهترئة في الشوط الأول وخسر بالثلاثة عند الدقائق (8.17.40)، عن طريق ياسر إبراهيم (هدفين) وأحمد عبدالقادر.

ولم يشهد الشوط الأول أي تسديدة من قِبَل عناصر الهلال تجاه مرمى حارس الأهلي علي لطفي.

كما خرج البرازيلي "بيريرا" ومحمد كنو بالبطاقة الحمراء، بدخولهما دون كرة على الخصم في تصرف غريب!

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 64 توج عمرو السولية حضوره بالهدف الرابع للأهلي، من خلال تسديدة قوية على يمين الحارس محمد العويس.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
06:10 PM

"بيريرا" وكنو" خرجا بالحمراء.. "الهلال" يخسر "برونزية" العالم أمام "الأهلي المصري"

اتكأ على العرض أمام "تشيلسي".. وتلقى رباعية زعيم إفريقيا

A A A
أحمد سرور - الرياض
31
4,867

وسط عرض فني سيئ، خسر فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، برونزية كأس العالم للأندية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمام شقيقه الأهلي المصري بنتيجة 4/0، واكتفى الهلال بالمركز الرابع.

ظهر الهلال بصورة مهترئة في الشوط الأول وخسر بالثلاثة عند الدقائق (8.17.40)، عن طريق ياسر إبراهيم (هدفين) وأحمد عبدالقادر.

ولم يشهد الشوط الأول أي تسديدة من قِبَل عناصر الهلال تجاه مرمى حارس الأهلي علي لطفي.

كما خرج البرازيلي "بيريرا" ومحمد كنو بالبطاقة الحمراء، بدخولهما دون كرة على الخصم في تصرف غريب!

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 64 توج عمرو السولية حضوره بالهدف الرابع للأهلي، من خلال تسديدة قوية على يمين الحارس محمد العويس.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,405
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة