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"أمير الشرقية" يوجّه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال العيد

لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز المعاملات ذات الأولوية القصوى

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، وإنجاز المعاملات ذات الأولوية القصوى.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية أحمد بن عبدالكريم العباسي؛ أن الإدارات المعنية في الإمارة تواصل العمل منذ تعليق الحضور إلى مقار العمل، وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية، وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين ذات الأولوية، مبيناً أن التواصل مع ديوان الإمارة متاح على مدار الساعة عبر خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة أبشر، مشيراً إلى أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية، ونائبه، تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين دون تأخير وبالمستوى المرضي.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الشرقية" يوجّه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال العيد
سبق

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، وإنجاز المعاملات ذات الأولوية القصوى.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية أحمد بن عبدالكريم العباسي؛ أن الإدارات المعنية في الإمارة تواصل العمل منذ تعليق الحضور إلى مقار العمل، وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية، وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين ذات الأولوية، مبيناً أن التواصل مع ديوان الإمارة متاح على مدار الساعة عبر خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة أبشر، مشيراً إلى أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية، ونائبه، تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين دون تأخير وبالمستوى المرضي.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
02:12 PM

"أمير الشرقية" يوجّه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال العيد

لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز المعاملات ذات الأولوية القصوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، وإنجاز المعاملات ذات الأولوية القصوى.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية أحمد بن عبدالكريم العباسي؛ أن الإدارات المعنية في الإمارة تواصل العمل منذ تعليق الحضور إلى مقار العمل، وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية، وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين ذات الأولوية، مبيناً أن التواصل مع ديوان الإمارة متاح على مدار الساعة عبر خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة أبشر، مشيراً إلى أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية، ونائبه، تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين دون تأخير وبالمستوى المرضي.

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