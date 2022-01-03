بحلول 2026.. حجم سوق السيارات في السعودية يرتفع إلى 66 مليار ريال

مع توسّع البنية التحتية وزيادة إنفاق الفرد وارتفاع أعداد النساء السائقات

توقعت وكالة "بزنس واير" أن يبلغ حجم سوق السيارات في المملكة العربية السعودية نحو 17.64 مليار دولار (ما يزيد على 66 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2026.

ووفقاً للوكالة، يتوسّع سوق سيارات الركاب في المملكة العربية السعودية مع استمرار توسع البنية التحتية للطرق، وزيادة إنفاق الفرد في المنطقة، إلى جانب ارتفاع أعداد النساء السائقات بعد رفع الحظر عن قيادة المرأة في سبتمبر 2017.

ويمثل قطاع سيارات السيدان الحصة الأكبر، ومن المتوقع أن يظل الجزء المهيمن لعدة سنوات، مع تفضيل المستهلكين للسيارات المتقدمة تقنياً.

وتمثل السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي الحصة الأكبر في سوق سيارات الركاب؛ بسبب سهولة القيادة مع قواعد المرور الصارمة في جميع أنحاء المنطقة، علاوة على ذلك يؤدي التقدم التكنولوجي إلى زيادة الطلب على سيارات الركاب في البلاد.