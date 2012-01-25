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عملية الـ"5 ساعات" تنقذ مقيمًا من بتر يده.. والسبب ماكينة

أجراها فريق طبي من عدة تخصصات بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لمصاب مقيم يبلغ من العمر 50 عامًا، في إنقاذ يده اليسرى من فوق مفصل الرسغ، من البتر، إثر إصابة تعرض لها بسبب ماكينة أثناء عمله؛ مما أدى إلى تهتك في عظام الذراع وجميع الأنسجة من أوتار وعضلات وأعصاب وقطع كامل بالشرايين والأوردة.

واستدعت الإصابة التدخل الجراحي ونقل المصاب فورًا إلى غرفة العمليات المكونة من أطباء جراحة العظام؛ حيث قرر الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب، إجراء عملية توصيل للأوعية الدموية المتهتكة من شرايين وأوردة وتثبيت العظام بواسطة مثبت خارجي.. وبفضل الله تم رجوع التروية لليد بشكل جيد على أن يخضع المصاب لعملية أخرى بجراحة المخ والأعصاب لاحقًا.

واستغرقت العملية 5 ساعات متواصلة من فريق طبي من عدة تخصصات بمشاركة الدكتور مدحت اللبودي استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أسامة فتحي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور وليد فتحي استشاري جراحة العظام، والدكتور عبدالكريم حامد أخصائي جراحة العظام، والدكتور مسعود قرشي أخصائي جراحة العظام، والدكتور محمد المشد استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور هاني محبوب أخصائي أول جراحة المخ والأعصاب، والدكتور علي الغامدي استشاري التخدير، والدكتور محمد فرغلي أخصائي التخدير.

وخرج المريض لقسم التنويم في المستشفى لاستكمال العلاج والمتابعات وهو في حالة صحية جيدة ولله الحمد.

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عملية الـ"5 ساعات" تنقذ مقيمًا من بتر يده.. والسبب ماكينة
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لمصاب مقيم يبلغ من العمر 50 عامًا، في إنقاذ يده اليسرى من فوق مفصل الرسغ، من البتر، إثر إصابة تعرض لها بسبب ماكينة أثناء عمله؛ مما أدى إلى تهتك في عظام الذراع وجميع الأنسجة من أوتار وعضلات وأعصاب وقطع كامل بالشرايين والأوردة.

واستدعت الإصابة التدخل الجراحي ونقل المصاب فورًا إلى غرفة العمليات المكونة من أطباء جراحة العظام؛ حيث قرر الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب، إجراء عملية توصيل للأوعية الدموية المتهتكة من شرايين وأوردة وتثبيت العظام بواسطة مثبت خارجي.. وبفضل الله تم رجوع التروية لليد بشكل جيد على أن يخضع المصاب لعملية أخرى بجراحة المخ والأعصاب لاحقًا.

واستغرقت العملية 5 ساعات متواصلة من فريق طبي من عدة تخصصات بمشاركة الدكتور مدحت اللبودي استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أسامة فتحي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور وليد فتحي استشاري جراحة العظام، والدكتور عبدالكريم حامد أخصائي جراحة العظام، والدكتور مسعود قرشي أخصائي جراحة العظام، والدكتور محمد المشد استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور هاني محبوب أخصائي أول جراحة المخ والأعصاب، والدكتور علي الغامدي استشاري التخدير، والدكتور محمد فرغلي أخصائي التخدير.

وخرج المريض لقسم التنويم في المستشفى لاستكمال العلاج والمتابعات وهو في حالة صحية جيدة ولله الحمد.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
09:58 AM

عملية الـ"5 ساعات" تنقذ مقيمًا من بتر يده.. والسبب ماكينة

أجراها فريق طبي من عدة تخصصات بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لمصاب مقيم يبلغ من العمر 50 عامًا، في إنقاذ يده اليسرى من فوق مفصل الرسغ، من البتر، إثر إصابة تعرض لها بسبب ماكينة أثناء عمله؛ مما أدى إلى تهتك في عظام الذراع وجميع الأنسجة من أوتار وعضلات وأعصاب وقطع كامل بالشرايين والأوردة.

واستدعت الإصابة التدخل الجراحي ونقل المصاب فورًا إلى غرفة العمليات المكونة من أطباء جراحة العظام؛ حيث قرر الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب، إجراء عملية توصيل للأوعية الدموية المتهتكة من شرايين وأوردة وتثبيت العظام بواسطة مثبت خارجي.. وبفضل الله تم رجوع التروية لليد بشكل جيد على أن يخضع المصاب لعملية أخرى بجراحة المخ والأعصاب لاحقًا.

واستغرقت العملية 5 ساعات متواصلة من فريق طبي من عدة تخصصات بمشاركة الدكتور مدحت اللبودي استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أسامة فتحي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور وليد فتحي استشاري جراحة العظام، والدكتور عبدالكريم حامد أخصائي جراحة العظام، والدكتور مسعود قرشي أخصائي جراحة العظام، والدكتور محمد المشد استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور هاني محبوب أخصائي أول جراحة المخ والأعصاب، والدكتور علي الغامدي استشاري التخدير، والدكتور محمد فرغلي أخصائي التخدير.

وخرج المريض لقسم التنويم في المستشفى لاستكمال العلاج والمتابعات وهو في حالة صحية جيدة ولله الحمد.

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