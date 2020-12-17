جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم، الطائف، ميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـعاشرة مساء.

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

"مدني مكة" يحذر من أجواء ماطرة تستمر حتى 10 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-17 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم، الطائف، ميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـعاشرة مساء.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 12:24 PM

"مدني مكة" يحذر من أجواء ماطرة تستمر حتى 10 مساء "الأرصاد" نبّهت لسحب ممطرة على عدد من المحافظات





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم، الطائف، ميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـعاشرة مساء.