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سؤال: حصلتُ على جرعة لقاح بعد التعافي ولم تتغير حالتي كمحصن في "توكلنا".. "الصحة" تجيب

ردت وزارة الصحة على استفسار مواطن بأنه حصل على جرعة من لقاح كورونا بعد التعافي من الإصابة بالفيروس التاجي، ولم تتغير حالته على تطبيق "توكلنا" إلى "محصن"، كما أن تطبيق "صحتي" يُظهر له موعد الجرعة ثانية.

وكشفت وزارة الصحة أنه يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم الإصابة به، وتكون هذه الجرعة بعد 6 أشهر من التعافي.

وأشارت "الصحة" إلى أنه سوف تتم جدولة جرعة ثانية مستقبلاً إذا ما تبيّنت الحاجة لها.

تطبيق توكلنا لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة تطبيق صحتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سؤال: حصلتُ على جرعة لقاح بعد التعافي ولم تتغير حالتي كمحصن في "توكلنا".. "الصحة" تجيب
سبق

ردت وزارة الصحة على استفسار مواطن بأنه حصل على جرعة من لقاح كورونا بعد التعافي من الإصابة بالفيروس التاجي، ولم تتغير حالته على تطبيق "توكلنا" إلى "محصن"، كما أن تطبيق "صحتي" يُظهر له موعد الجرعة ثانية.

وكشفت وزارة الصحة أنه يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم الإصابة به، وتكون هذه الجرعة بعد 6 أشهر من التعافي.

وأشارت "الصحة" إلى أنه سوف تتم جدولة جرعة ثانية مستقبلاً إذا ما تبيّنت الحاجة لها.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
01:10 AM
اخر تعديل
28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
02:19 AM

سؤال: حصلتُ على جرعة لقاح بعد التعافي ولم تتغير حالتي كمحصن في "توكلنا".. "الصحة" تجيب

A A A
هادي العصيمي - الرياض
2
2,156

ردت وزارة الصحة على استفسار مواطن بأنه حصل على جرعة من لقاح كورونا بعد التعافي من الإصابة بالفيروس التاجي، ولم تتغير حالته على تطبيق "توكلنا" إلى "محصن"، كما أن تطبيق "صحتي" يُظهر له موعد الجرعة ثانية.

وكشفت وزارة الصحة أنه يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم الإصابة به، وتكون هذه الجرعة بعد 6 أشهر من التعافي.

وأشارت "الصحة" إلى أنه سوف تتم جدولة جرعة ثانية مستقبلاً إذا ما تبيّنت الحاجة لها.

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