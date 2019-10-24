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قطع الطرق الرئيسية الرابطة بين بيروت والجنوب والشمال.. لليوم السابع

رغم محاولات الجيش اللبناني والقوى الأمنية إعادة فتحها أمام المواطنين

تَوَاصل قطع الطرق الرئيسية التي تربط بيروت بالجنوب والشمال، بالعوائق ومستوعبات النفايات من قِبَل المحتجين المطالبين باستقالة الحكومة؛ على الرغم من محاولات الجيش اللبناني والقوى الأمنية إعادة فتحها أمام المواطنين؛ وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم، بأن عددًا من المحتجين يتجمعون أمام مصرف لبنان المركزي، ويقطعون الطريق أمام مدخله الرئيسي في شارع الحمرا في بيروت.

احتجاجات لبنان لبنان بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

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قطع الطرق الرئيسية الرابطة بين بيروت والجنوب والشمال.. لليوم السابع
سبق

تَوَاصل قطع الطرق الرئيسية التي تربط بيروت بالجنوب والشمال، بالعوائق ومستوعبات النفايات من قِبَل المحتجين المطالبين باستقالة الحكومة؛ على الرغم من محاولات الجيش اللبناني والقوى الأمنية إعادة فتحها أمام المواطنين؛ وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم، بأن عددًا من المحتجين يتجمعون أمام مصرف لبنان المركزي، ويقطعون الطريق أمام مدخله الرئيسي في شارع الحمرا في بيروت.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
01:23 PM

قطع الطرق الرئيسية الرابطة بين بيروت والجنوب والشمال.. لليوم السابع

رغم محاولات الجيش اللبناني والقوى الأمنية إعادة فتحها أمام المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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تَوَاصل قطع الطرق الرئيسية التي تربط بيروت بالجنوب والشمال، بالعوائق ومستوعبات النفايات من قِبَل المحتجين المطالبين باستقالة الحكومة؛ على الرغم من محاولات الجيش اللبناني والقوى الأمنية إعادة فتحها أمام المواطنين؛ وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم، بأن عددًا من المحتجين يتجمعون أمام مصرف لبنان المركزي، ويقطعون الطريق أمام مدخله الرئيسي في شارع الحمرا في بيروت.

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