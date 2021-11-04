النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قاض تونسي يصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي

لم يفصح عن دواعي قراره

أعلنت تونس، اليوم (الخميس)، صدور مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء إفريقيا تونس الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف "المزوقي"، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، دون إبداء الأسباب الداعية للإجراء.

وأضافت أن "المرزوقي" الذي تولى منصب الرئيس بين عامي 2011 و2014، عبّر في مداخلة تلفزيونية في أكتوبر على قناة "فرانس 24" عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرانكوفونية، بتأجيل عقد القمة، بعد أن كان من المقرر تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قاض تونسي يصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي
سبق

أعلنت تونس، اليوم (الخميس)، صدور مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء إفريقيا تونس الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف "المزوقي"، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، دون إبداء الأسباب الداعية للإجراء.

وأضافت أن "المرزوقي" الذي تولى منصب الرئيس بين عامي 2011 و2014، عبّر في مداخلة تلفزيونية في أكتوبر على قناة "فرانس 24" عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرانكوفونية، بتأجيل عقد القمة، بعد أن كان من المقرر تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
10:37 PM

قاض تونسي يصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي

لم يفصح عن دواعي قراره

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,128

أعلنت تونس، اليوم (الخميس)، صدور مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء إفريقيا تونس الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف "المزوقي"، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، دون إبداء الأسباب الداعية للإجراء.

وأضافت أن "المرزوقي" الذي تولى منصب الرئيس بين عامي 2011 و2014، عبّر في مداخلة تلفزيونية في أكتوبر على قناة "فرانس 24" عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرانكوفونية، بتأجيل عقد القمة، بعد أن كان من المقرر تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,104
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,967
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,159

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة