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السفير الصيني لدى السعودية: أعراض كورونا الفتاكة لا تتجاوز 2%

قال إن التدابير المتخذة أدت لمؤشرات إيجابية.. وعدد الإصابات في انخفاض

أكد السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، أن التدابير التي اتخذتها الصين أدت لمؤشرات إيجابية فيما يتعلق بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تبيّن خلال علاج المصابين أن نسبة أعراض الفيروس الفتاكة لا تتجاوز 2 %، وهي نسبة أقل بكثير من فيروسات أخرى.

وقال عبر برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": إن عدد الحالات الجديدة التي تم تشخصيها في جميع أنحاء البلاد في اتجاه هابط في أيام متتالية عدة، ما عدا مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وتم إجراء تدابير وتحقيقات شاملة لقطع انتشار الفيروس.

وأبان أنه في غضون فترة زمنية بسيطة تم بناء مستشفيَين جديدَين، وتحويل المنشآت العامة لمستشفيات مؤقتة؛ لاستقبال جميع المصابين والمشتبه بهم.

وأوضح أنه منذ تفشى وباء فيروس كورونا اتخذت الصين تدابيرها للوقاية والسيطرة عليه، وبالروح المنفتحة والشفافة والمسؤولة أبلغت المجتمع الدولي بالوباء في الوقت المناسب، وتبادلت المعلومات المتعلقة بالفيروس.

واختتم "تشينغ": إن منظمة الصحة العالمية قدرت الإجراءات التي تتخذها الصين، لكن ما زلنا نواجه تحديات في الوقاية منه ومكافحته بسبب عدد سكان الصين الكبير، والتنقلات الكثيرة بين المدن المختلفة، لكن المؤشرات أصبحت إيجابية مع الإجراءات الصارمة للسيطرة على الوباء. مشيرًا إلى أن الإجراءات تتغير، ويتم الإضافة لها وفقًا للوضع.

السفير الصيني لدى السعودية فيروس كورونا الجديد برنامج ياهلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الصيني لدى السعودية: أعراض كورونا الفتاكة لا تتجاوز 2%
سبق

أكد السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، أن التدابير التي اتخذتها الصين أدت لمؤشرات إيجابية فيما يتعلق بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تبيّن خلال علاج المصابين أن نسبة أعراض الفيروس الفتاكة لا تتجاوز 2 %، وهي نسبة أقل بكثير من فيروسات أخرى.

وقال عبر برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": إن عدد الحالات الجديدة التي تم تشخصيها في جميع أنحاء البلاد في اتجاه هابط في أيام متتالية عدة، ما عدا مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وتم إجراء تدابير وتحقيقات شاملة لقطع انتشار الفيروس.

وأبان أنه في غضون فترة زمنية بسيطة تم بناء مستشفيَين جديدَين، وتحويل المنشآت العامة لمستشفيات مؤقتة؛ لاستقبال جميع المصابين والمشتبه بهم.

وأوضح أنه منذ تفشى وباء فيروس كورونا اتخذت الصين تدابيرها للوقاية والسيطرة عليه، وبالروح المنفتحة والشفافة والمسؤولة أبلغت المجتمع الدولي بالوباء في الوقت المناسب، وتبادلت المعلومات المتعلقة بالفيروس.

واختتم "تشينغ": إن منظمة الصحة العالمية قدرت الإجراءات التي تتخذها الصين، لكن ما زلنا نواجه تحديات في الوقاية منه ومكافحته بسبب عدد سكان الصين الكبير، والتنقلات الكثيرة بين المدن المختلفة، لكن المؤشرات أصبحت إيجابية مع الإجراءات الصارمة للسيطرة على الوباء. مشيرًا إلى أن الإجراءات تتغير، ويتم الإضافة لها وفقًا للوضع.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
09:44 PM

السفير الصيني لدى السعودية: أعراض كورونا الفتاكة لا تتجاوز 2%

قال إن التدابير المتخذة أدت لمؤشرات إيجابية.. وعدد الإصابات في انخفاض

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زيد الخمشي - الرياض
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أكد السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، أن التدابير التي اتخذتها الصين أدت لمؤشرات إيجابية فيما يتعلق بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تبيّن خلال علاج المصابين أن نسبة أعراض الفيروس الفتاكة لا تتجاوز 2 %، وهي نسبة أقل بكثير من فيروسات أخرى.

وقال عبر برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": إن عدد الحالات الجديدة التي تم تشخصيها في جميع أنحاء البلاد في اتجاه هابط في أيام متتالية عدة، ما عدا مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وتم إجراء تدابير وتحقيقات شاملة لقطع انتشار الفيروس.

وأبان أنه في غضون فترة زمنية بسيطة تم بناء مستشفيَين جديدَين، وتحويل المنشآت العامة لمستشفيات مؤقتة؛ لاستقبال جميع المصابين والمشتبه بهم.

وأوضح أنه منذ تفشى وباء فيروس كورونا اتخذت الصين تدابيرها للوقاية والسيطرة عليه، وبالروح المنفتحة والشفافة والمسؤولة أبلغت المجتمع الدولي بالوباء في الوقت المناسب، وتبادلت المعلومات المتعلقة بالفيروس.

واختتم "تشينغ": إن منظمة الصحة العالمية قدرت الإجراءات التي تتخذها الصين، لكن ما زلنا نواجه تحديات في الوقاية منه ومكافحته بسبب عدد سكان الصين الكبير، والتنقلات الكثيرة بين المدن المختلفة، لكن المؤشرات أصبحت إيجابية مع الإجراءات الصارمة للسيطرة على الوباء. مشيرًا إلى أن الإجراءات تتغير، ويتم الإضافة لها وفقًا للوضع.

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