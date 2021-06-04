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انسحاب الأندية الأسترالية من نسخة دوري أبطال آسيا 2021

الاتحاد القاري: إحالة الأمر إلى اللجان المختصة

اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد الأسترالي للعبة انسحاب أندية سيدني وملبورن سيتي وبريسبان روار من دور المجموعات والأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا 2021.

وقال الاتحاد القاري إنه تم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة، وسيتم إعلان القرارات ذات العلاقة في الوقت المناسب.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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انسحاب الأندية الأسترالية من نسخة دوري أبطال آسيا 2021
سبق

اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد الأسترالي للعبة انسحاب أندية سيدني وملبورن سيتي وبريسبان روار من دور المجموعات والأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا 2021.

وقال الاتحاد القاري إنه تم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة، وسيتم إعلان القرارات ذات العلاقة في الوقت المناسب.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
09:33 PM

انسحاب الأندية الأسترالية من نسخة دوري أبطال آسيا 2021

الاتحاد القاري: إحالة الأمر إلى اللجان المختصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد الأسترالي للعبة انسحاب أندية سيدني وملبورن سيتي وبريسبان روار من دور المجموعات والأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا 2021.

وقال الاتحاد القاري إنه تم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة، وسيتم إعلان القرارات ذات العلاقة في الوقت المناسب.

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