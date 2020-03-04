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"البيئة" تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"

لتسهيل طلب الخدمات وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"، لمشاريع البيوت المحمية والزراعة المائية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تم إطلاقها عبر "زراعي"؛ تشمل 10 خدمات لمشاريع زراعة الخضار في البيوت المحمية، و10 خدمات لمشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضار، بالإضافة إلى 10 خدمات لمشاريع الزراعة المائية لإنتاج الورد.

ودعت الوزارة المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"، لمشاريع البيوت المحمية والزراعة المائية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تم إطلاقها عبر "زراعي"؛ تشمل 10 خدمات لمشاريع زراعة الخضار في البيوت المحمية، و10 خدمات لمشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضار، بالإضافة إلى 10 خدمات لمشاريع الزراعة المائية لإنتاج الورد.

ودعت الوزارة المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
08:17 PM

"البيئة" تطلق 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"

لتسهيل طلب الخدمات وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 30 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"، لمشاريع البيوت المحمية والزراعة المائية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تم إطلاقها عبر "زراعي"؛ تشمل 10 خدمات لمشاريع زراعة الخضار في البيوت المحمية، و10 خدمات لمشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضار، بالإضافة إلى 10 خدمات لمشاريع الزراعة المائية لإنتاج الورد.

ودعت الوزارة المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

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