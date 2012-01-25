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بالصور.. "أجياد" تكرم الفائزين في مسابقة حفظ "التشهد الأول" للصغار

بجوائز نقدية وشهادات تقديرية

كرمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، الفائزين في المسابقة الإلكترونية في حفظ التشهد الأول للصغار لعام 2021، بجوائز نقدية وشهادات تقديرية.

جاء ذلك بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة, بمشاركة نحو 835 متسابقاً من 45 مدينة ومحافظة بالمملكة واستمرت شهراً من انطلاقتها.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد، الدكتور عصام بن هاشم الجفري، إن المسابقة تمثلت في تسجيل مقطع فيديو من قِبل المتسابق وهو يقرأ التشهد الأول غيباً، وهدفت إلى حث الناشئة على حفظ وإتقان التشهد الأول وربطهم بالصلاة منذ الصغر لكونها الركن الثاني من أركان الإسلام, واستثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله –عز وجل-.

وأضاف "الجفري" أنه قد شارك في تحكيم المسابقة نخبة من المختصين، لاختيار أفضل المشاركات وفق المعايير والشروط المعلنة عنها سابقاً, كاشفاً عن إطلاق عدد من المسابقات الإلكترونية لعموم المجتمع ستعلن عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مسابقة حفظ التشهد الأول للصغار، لقيت استحساناً كبيراً من عموم المجتمع، حيث أشاد الجميع بفكرتها في استخدام الجمعية التقنية الحديثة في تنفيذ المسابقة وسط الظروف الراهنة, رافعاً شكره لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم في إنجاح المسابقة, سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

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بالصور.. "أجياد" تكرم الفائزين في مسابقة حفظ "التشهد الأول" للصغار
سبق

كرمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، الفائزين في المسابقة الإلكترونية في حفظ التشهد الأول للصغار لعام 2021، بجوائز نقدية وشهادات تقديرية.

جاء ذلك بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة, بمشاركة نحو 835 متسابقاً من 45 مدينة ومحافظة بالمملكة واستمرت شهراً من انطلاقتها.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد، الدكتور عصام بن هاشم الجفري، إن المسابقة تمثلت في تسجيل مقطع فيديو من قِبل المتسابق وهو يقرأ التشهد الأول غيباً، وهدفت إلى حث الناشئة على حفظ وإتقان التشهد الأول وربطهم بالصلاة منذ الصغر لكونها الركن الثاني من أركان الإسلام, واستثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله –عز وجل-.

وأضاف "الجفري" أنه قد شارك في تحكيم المسابقة نخبة من المختصين، لاختيار أفضل المشاركات وفق المعايير والشروط المعلنة عنها سابقاً, كاشفاً عن إطلاق عدد من المسابقات الإلكترونية لعموم المجتمع ستعلن عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مسابقة حفظ التشهد الأول للصغار، لقيت استحساناً كبيراً من عموم المجتمع، حيث أشاد الجميع بفكرتها في استخدام الجمعية التقنية الحديثة في تنفيذ المسابقة وسط الظروف الراهنة, رافعاً شكره لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم في إنجاح المسابقة, سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
08:07 PM

بالصور.. "أجياد" تكرم الفائزين في مسابقة حفظ "التشهد الأول" للصغار

بجوائز نقدية وشهادات تقديرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كرمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، الفائزين في المسابقة الإلكترونية في حفظ التشهد الأول للصغار لعام 2021، بجوائز نقدية وشهادات تقديرية.

جاء ذلك بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة, بمشاركة نحو 835 متسابقاً من 45 مدينة ومحافظة بالمملكة واستمرت شهراً من انطلاقتها.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد، الدكتور عصام بن هاشم الجفري، إن المسابقة تمثلت في تسجيل مقطع فيديو من قِبل المتسابق وهو يقرأ التشهد الأول غيباً، وهدفت إلى حث الناشئة على حفظ وإتقان التشهد الأول وربطهم بالصلاة منذ الصغر لكونها الركن الثاني من أركان الإسلام, واستثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله –عز وجل-.

وأضاف "الجفري" أنه قد شارك في تحكيم المسابقة نخبة من المختصين، لاختيار أفضل المشاركات وفق المعايير والشروط المعلنة عنها سابقاً, كاشفاً عن إطلاق عدد من المسابقات الإلكترونية لعموم المجتمع ستعلن عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مسابقة حفظ التشهد الأول للصغار، لقيت استحساناً كبيراً من عموم المجتمع، حيث أشاد الجميع بفكرتها في استخدام الجمعية التقنية الحديثة في تنفيذ المسابقة وسط الظروف الراهنة, رافعاً شكره لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم في إنجاح المسابقة, سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

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