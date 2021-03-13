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وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين "عين الصقر ١" باليونان

يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية

وصلت اليوم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية؛ للمشاركة في تمرين "عين الصقر ١" الذي سوف ينفذ خلال الشهر الحالي، وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركه في سماء البحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا، الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.

ويهدف ذلك التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

القوات الجوية تمرين عين الصقر اليونان تمرين عين الصقر 1

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين "عين الصقر ١" باليونان
سبق

وصلت اليوم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية؛ للمشاركة في تمرين "عين الصقر ١" الذي سوف ينفذ خلال الشهر الحالي، وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركه في سماء البحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا، الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.

ويهدف ذلك التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
07:13 PM
اخر تعديل
13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
08:35 PM

وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين "عين الصقر ١" باليونان

يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت اليوم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية؛ للمشاركة في تمرين "عين الصقر ١" الذي سوف ينفذ خلال الشهر الحالي، وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركه في سماء البحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا، الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.

ويهدف ذلك التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

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