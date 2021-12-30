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عقد الاجتماع التاسع للجنة المتابعة "السعودية- القطرية" المنبثقة عن بيان العلا

تنفيذًا لتوجيهات القيادتين بتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين

عقدت لجنة المتابعة "السعودية- القطرية"، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، الاجتماع التاسع للجنة المنبثقة عن بيان العلا الصادر عن قمة العلا بتاريخ 5/ 1/ 2021م.‏

وترأس الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري السفير علي بن فهد الهاجري.
جاء ذلك استكمالاً لأعمال واجتماعات اللجنة السابقة، وإنفاذاً لما تضمنه بيان العلا ووفقاً لتوجيهات قيادتي البلدين، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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عقد الاجتماع التاسع للجنة المتابعة "السعودية- القطرية" المنبثقة عن بيان العلا
سبق

عقدت لجنة المتابعة "السعودية- القطرية"، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، الاجتماع التاسع للجنة المنبثقة عن بيان العلا الصادر عن قمة العلا بتاريخ 5/ 1/ 2021م.‏

وترأس الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري السفير علي بن فهد الهاجري.
جاء ذلك استكمالاً لأعمال واجتماعات اللجنة السابقة، وإنفاذاً لما تضمنه بيان العلا ووفقاً لتوجيهات قيادتي البلدين، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
06:04 PM

عقد الاجتماع التاسع للجنة المتابعة "السعودية- القطرية" المنبثقة عن بيان العلا

تنفيذًا لتوجيهات القيادتين بتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة المتابعة "السعودية- القطرية"، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، الاجتماع التاسع للجنة المنبثقة عن بيان العلا الصادر عن قمة العلا بتاريخ 5/ 1/ 2021م.‏

وترأس الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري السفير علي بن فهد الهاجري.
جاء ذلك استكمالاً لأعمال واجتماعات اللجنة السابقة، وإنفاذاً لما تضمنه بيان العلا ووفقاً لتوجيهات قيادتي البلدين، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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