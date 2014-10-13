"الطريس" مشرفًا عامًّا على مكتب مدير جامعة شقراء

أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن عواض الطريس -عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- بالعمل مشرفًا عامًّا على مكتب مدير الجامعة لمدة عام إضافة لعمله.
"الطريس" مشرفًا عامًّا على مكتب مدير جامعة شقراء
أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن عواض الطريس -عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- بالعمل مشرفًا عامًّا على مكتب مدير الجامعة لمدة عام إضافة لعمله.جامعة شقراء
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"الطريس" مشرفًا عامًّا على مكتب مدير جامعة شقراءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-13
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
01:39 PM
"الطريس" مشرفًا عامًّا على مكتب مدير جامعة شقراء
أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن عواض الطريس -عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- بالعمل مشرفًا عامًّا على مكتب مدير الجامعة لمدة عام إضافة لعمله.
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