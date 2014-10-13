أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن عواض الطريس -عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- بالعمل مشرفًا عامًّا على مكتب مدير الجامعة لمدة عام إضافة لعمله.

"الطريس" مشرفًا عامًّا على مكتب مدير جامعة شقراء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-13 أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن عواض الطريس -عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- بالعمل مشرفًا عامًّا على مكتب مدير الجامعة لمدة عام إضافة لعمله.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 01:39 PM

"الطريس" مشرفًا عامًّا على مكتب مدير جامعة شقراء





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أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن عواض الطريس -عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- بالعمل مشرفًا عامًّا على مكتب مدير الجامعة لمدة عام إضافة لعمله.