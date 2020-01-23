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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ممطرة وتكوُّن الضباب على جازان وعسير والباحة ومكة والمرتفعات

عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران ووسط المملكة وغربها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقة نجران؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من وسط المملكة وغربها، بينما تبقى درجات الحرارة في انخفاضٍ على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ممطرة وتكوُّن الضباب على جازان وعسير والباحة ومكة والمرتفعات
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقة نجران؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من وسط المملكة وغربها، بينما تبقى درجات الحرارة في انخفاضٍ على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:15 AM

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ممطرة وتكوُّن الضباب على جازان وعسير والباحة ومكة والمرتفعات

عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران ووسط المملكة وغربها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقة نجران؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من وسط المملكة وغربها، بينما تبقى درجات الحرارة في انخفاضٍ على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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