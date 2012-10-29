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المغرب تسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 212038 حالة والوفيات 3572 شخصاً

سجلت المغرب 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 212038 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 3572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 174 ألفاً و911.

فيروس كورونا الجديد المغرب

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المغرب تسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
سبق

سجلت المغرب 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 212038 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 3572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 174 ألفاً و911.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
10:12 PM

المغرب تسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 212038 حالة والوفيات 3572 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 212038 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 3572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 174 ألفاً و911.

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