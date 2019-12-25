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"الصحة" تكشف عن أضرار النظر لأشعة الشمس غداً: خطر حتى ولو لفترة قصيرة

قالت: قد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من المشاهدة

حذّرت وزارة الصحة من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة في أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح يوم غدٍ الخميس.

وبيّنت "الصحة" في رسالة "إنفوجرافيك" توعوية نشرتها عبر حسابها بـ "تويتر"، أن النظر لأشعة الشمس يسبّب تشوّهاً في الرؤية أو تغيراً في اللون قد يضر مع مرور الزمن.

وأشارت إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين "حتى لفترة قصيرة" يمكن أن يسبّب ضرراً دائماً لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضرراً دون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأكّدت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعايير السلامة الدولية.

وأكّدت وزارة الصحة أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العينين، داعية إلى تجنب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي أو التلسكوب أو أي جهاز بصري آخر إلا بإضافة مرشح شمسي معتمد لهذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس.

وزارة الصحة كسوف حلقي للشمس سماء المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تكشف عن أضرار النظر لأشعة الشمس غداً: خطر حتى ولو لفترة قصيرة
سبق

حذّرت وزارة الصحة من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة في أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح يوم غدٍ الخميس.

وبيّنت "الصحة" في رسالة "إنفوجرافيك" توعوية نشرتها عبر حسابها بـ "تويتر"، أن النظر لأشعة الشمس يسبّب تشوّهاً في الرؤية أو تغيراً في اللون قد يضر مع مرور الزمن.

وأشارت إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين "حتى لفترة قصيرة" يمكن أن يسبّب ضرراً دائماً لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضرراً دون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأكّدت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعايير السلامة الدولية.

وأكّدت وزارة الصحة أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العينين، داعية إلى تجنب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي أو التلسكوب أو أي جهاز بصري آخر إلا بإضافة مرشح شمسي معتمد لهذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:14 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
03:08 PM

"الصحة" تكشف عن أضرار النظر لأشعة الشمس غداً: خطر حتى ولو لفترة قصيرة

قالت: قد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من المشاهدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,936

حذّرت وزارة الصحة من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة في أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح يوم غدٍ الخميس.

وبيّنت "الصحة" في رسالة "إنفوجرافيك" توعوية نشرتها عبر حسابها بـ "تويتر"، أن النظر لأشعة الشمس يسبّب تشوّهاً في الرؤية أو تغيراً في اللون قد يضر مع مرور الزمن.

وأشارت إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين "حتى لفترة قصيرة" يمكن أن يسبّب ضرراً دائماً لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضرراً دون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأكّدت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعايير السلامة الدولية.

وأكّدت وزارة الصحة أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العينين، داعية إلى تجنب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي أو التلسكوب أو أي جهاز بصري آخر إلا بإضافة مرشح شمسي معتمد لهذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس.

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