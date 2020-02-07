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"مدني نجران" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى تجنُّب بطون الأودية

"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية ممطرة تستمر حتى الساعة 7 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات من التقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

مدجني نجران نجران الدفاع المدني تقلبات جوية حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني نجران" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى تجنُّب بطون الأودية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات من التقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
01:35 PM

"مدني نجران" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى تجنُّب بطون الأودية

"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية ممطرة تستمر حتى الساعة 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات من التقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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