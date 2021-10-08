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إلى من تشير أصابع الاتهام؟ قتلى "تفجير مسجد قندوز" يتعدون الـ100

أسبابه لم تتضح فورًا إلا أن مسؤولًا محليًا في "طالبان" أكد أنه "انتحاري"

قالت مصادر محلية، إن عدد ضحايا تفجير مسجد قندوز بأفغانستان تجاوز الـ100 قتيل، مشيرة إلى أن انتحاريين وراء تفجير المسجد.
ووقع انفجار اليوم الجمعة قرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة، ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى، وفق ما نقلت "العربية.نت".

وأكدت حركة طالبان وقوع الانفجار في مسجد بقندوز وسقوط ضحايا، كما قال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد على "تويتر"، إن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.

من جهتهم، قال سكان لوكالة "فرانس برس"، إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة.

وبحسب الحصيلة الأولية، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصاً وجُرح 140 في الانفجار.


ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن؛ إلا أن المسؤول المحلي في طالبان في قندوز مطيع الله روحاني قال إن التفجير "انتحاري".

وتواجه قيادة طالبان تهديداً متزايداً من الفرع المحلي لتنظيم داعش المعروف باسم "ولاية خراسان".

وكثف مسلحو "داعش" هجماتهم لاستهداف خصومهم، بما في ذلك تفجيران مميتان في كابل، كما استهدفت هجمات داعش الأقليات الدينية في أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إلى من تشير أصابع الاتهام؟ قتلى "تفجير مسجد قندوز" يتعدون الـ100
سبق

قالت مصادر محلية، إن عدد ضحايا تفجير مسجد قندوز بأفغانستان تجاوز الـ100 قتيل، مشيرة إلى أن انتحاريين وراء تفجير المسجد.
ووقع انفجار اليوم الجمعة قرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة، ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى، وفق ما نقلت "العربية.نت".

وأكدت حركة طالبان وقوع الانفجار في مسجد بقندوز وسقوط ضحايا، كما قال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد على "تويتر"، إن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.

من جهتهم، قال سكان لوكالة "فرانس برس"، إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة.

وبحسب الحصيلة الأولية، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصاً وجُرح 140 في الانفجار.


ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن؛ إلا أن المسؤول المحلي في طالبان في قندوز مطيع الله روحاني قال إن التفجير "انتحاري".

وتواجه قيادة طالبان تهديداً متزايداً من الفرع المحلي لتنظيم داعش المعروف باسم "ولاية خراسان".

وكثف مسلحو "داعش" هجماتهم لاستهداف خصومهم، بما في ذلك تفجيران مميتان في كابل، كما استهدفت هجمات داعش الأقليات الدينية في أفغانستان.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
07:13 PM

إلى من تشير أصابع الاتهام؟ قتلى "تفجير مسجد قندوز" يتعدون الـ100

أسبابه لم تتضح فورًا إلا أن مسؤولًا محليًا في "طالبان" أكد أنه "انتحاري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مصادر محلية، إن عدد ضحايا تفجير مسجد قندوز بأفغانستان تجاوز الـ100 قتيل، مشيرة إلى أن انتحاريين وراء تفجير المسجد.
ووقع انفجار اليوم الجمعة قرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة، ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى، وفق ما نقلت "العربية.نت".

وأكدت حركة طالبان وقوع الانفجار في مسجد بقندوز وسقوط ضحايا، كما قال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد على "تويتر"، إن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.

من جهتهم، قال سكان لوكالة "فرانس برس"، إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة.

وبحسب الحصيلة الأولية، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصاً وجُرح 140 في الانفجار.


ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن؛ إلا أن المسؤول المحلي في طالبان في قندوز مطيع الله روحاني قال إن التفجير "انتحاري".

وتواجه قيادة طالبان تهديداً متزايداً من الفرع المحلي لتنظيم داعش المعروف باسم "ولاية خراسان".

وكثف مسلحو "داعش" هجماتهم لاستهداف خصومهم، بما في ذلك تفجيران مميتان في كابل، كما استهدفت هجمات داعش الأقليات الدينية في أفغانستان.

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